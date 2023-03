Illuminazione e telecamere, al via il restyling da viale Caviglia ai giardini Brignole

Genova. Dopo oltre cinque anni e promesse, e dopo l’annuncio della scorsa primavera, i lavori di restyling dell’hub del trasporto pubblico locale e extraurbano – da oltre 30 anni in viale Caviglia – partiranno, seppur con grande ritardo, questo venerdì, 31 marzo, e dureranno fino al 31 maggio.

“I lavori dovranno essere conclusi entro giugno, prima dell’inizio di The Ocean Race” afferma Claudio Garbarino, consigliere metropolitano con delega ai trasporti.

Dal 24 giugno al 2 luglio 2023, Genova ospiterà infatti The Grand Finale, la tappa conclusiva di The Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio. Un evento storico, che insieme a Olimpiadi e Coppa America rappresenta il grande slam della vela. Genova è stata scelta come città per disputare la fase finale della regata intorno al mondo, con un percorso lungo oltre 6 mesi.

I lavori in viale Caviglia, area centrale situata tra la stazione ferroviaria Brignole e piazza della Vittoria, hanno un importo di spesa di circa 200mila euro e prevedono, come da programma, l’installazione di un nuovo e ampio impianto di illuminazione, di un innovativo sistema di videosorveglianza e la realizzazione di circa 4 aree pedonali in cemento, i cosiddetti “salvagenti“.

Previsto anche il rifacimento delle righe a terra e la scarificazione dell’asfalto, e l’abbassamento dello scalino, lato via Cadorna, così da agevolare l’accesso dei mezzi e permettere poi l’uscita dal lato della stazione Brignole.

“Il sistema di videosorveglianza e illuminazione – precisa Garbarino – non riguarderà solo viale Caviglia in sé ma anche i giardini Brignole, con l’obiettivo di contribuire alla riqualificazione di tutta l’area nota purtroppo per numerosi episodi di degrado e violenza“.

Matteo Campora, assessore ai trasporti e alla mobilità del Comune di Genova, a tal proposito aveva affermato che “l’avvio dei lavori risponde all’impegno che ci siamo presi con Amt e i lavoratori ovvero di rendere più funzionale e sicuro l’hub di Brignole, questo intervento sarà migliorativo anche per i molti cittadini che utilizzano il trasporto pubblico locale”.