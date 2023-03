Il pane della Quaresima, dalla riforma di Lutero ai forni della Liguria nel nome dell’Inghilterra

Si chiama Pane della Quaresima, e in apparenza non ha legami con la Liguria. In apparenza, appunto, ma andiamo con ordine. Nascono in epoca medievale, probabilmente nell’abbazia di Saint Albans, con il nome di Cross Bun (panini con la croce), ed erano distribuiti ai poveri il Venerdì Santo.

Con la Riforma protestante la tradizione (di origine cattolica, evidentemente) venne contrastata e addirittura fu vietata la produzione dei Cross Bun, divieto che nelle famiglie fu bellamente (per fortuna dei posteri) disatteso. Che fossero prodotti segretamente lo sappiamo perchè, ancora oggi, si trovano riferimenti ai Cross Bun in alcune filastrocche popolari. Ma cosa sono i Cross Bun (a Tovo San Giacomo se ne trovano di buonissimi al Mio amico pane di Livio Grasso, grazie a Luigi Barlocco per la “dritta”)? In pratica sono panini dolci, soffici, caratterizzati da una serie di aromi (cannella, soprattutto), ma anche uvetta e canditi.

Sono riconoscibili per la croce gialla, simbolo sacrale, sulla superficie, disegnata con una emulsione di farina, acqua e olio (primo elemento di Liguria) che cuocendo in forno diventa quasi una crema. Tra la Liguria e l’Inghilterra i rapporti, commerciali, finanziari, ma anche culturali sono antichi. Genova, sin dal Medioevo, commerciava con tutto il Nord Europa, agrumi e olio (per l’illuminazione e l’industria) partivano da Genova per Olanda, Inghilterra, Scandinavia, ma è da metà ‘800 che i rapporti diventano più stretti, al punto che a Genova i britannici fondarono il Genoa cricket and football club, mentre ad Alassio e Bordighera gli Hanbury, i Gibbs, i Montagu costruirono ville ed edifici pubblici come le chiese anglicane e molto altro. Esportarono anche uno stile di vita diverso, compresi i cibi.

“Alcune ricette di cucina per l’uso degli Inglesi in Italia” è il titolo di un libro pubblicato a Genova, negli Anni ’20 (ristampato in edizione anastatica da Elio Ferraris) per le cuoche italiane a servizio dei britannici. Tra le ricette, ovviamente, anche il Pane della Quaresima, arrivato da Saint Albans sino alla Riviera. Il cibo, insomma, non conosce confini!

