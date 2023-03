Il fico di vico del Fico non c’è più, la rivolta dei residenti: “Vergogna, ferita la nostra identità”

Genova. Il fico di vico del Fico non c’è più. E gli abitanti non l’hanno presa bene. L’ennesima diatriba su un albero tagliato in città si è accesa nel centro storico di Genova, zona ricca di fascino ma povera di verde, dove in questi giorni è scoppiata una piccola rivolta di quartiere a suon di cartelli di protesta e battage sui social.

“Aver tagliato un albero in un quartiere che ne è privo è grave, ma aver tagliato un albero che dà il nome a una via, e quindi a una piccola comunità, è ferire la sua identità“, recita uno dei fogli affissi alla cancellata luogo del misfatto con tanto di ironico ringraziamento finale al presidente del Municipio, Andrea Carratù. “Povero fico – scrive un altro residente -. Era l’emblema del vico omonimo, creava ombra e donava le sue verdi foglie a una città che non vuole salvaguardare le poche zone verdi esistenti”.

E ancora: “Lascia sgomenti la decisione di tagliare questo magnifico albero di fico, questo posto non sarà mai più lo stesso senza di lui”, si legge nel messaggio firmato da Katia, Claudia e Giovanni. Qualcun altro molto più semplicemente chiede: “Ma perché?“. Ma c’è pure chi usa toni più rabbiosi: “Vergognati, riesci ancora a guardarti allo specchio?”. A documentarlo è Stefania Barzolla in un post sul gruppo Facebook Genova contro il degrado.

Da quanto si apprende il taglio è stato eseguito da Aster, trattandosi di un’aiuola di fatto gestita dal Comune. Ma il presidente del Municipio nega responsabilità sull’accaduto: “Qualcuno avrà segnalato all’amministrazione – spiega Carratù contattato da Genova24 -. Probabilmente questo albero creava problemi, altrimenti nessuno sarebbe intervenuto”.

Va precisato che il fico non era quello che dava il nome al vicolo. Voci di quartiere parlano di possibili danni creati dalle radici o forse di un’interferenza con la luce di un lampione, oltre a problemi di sporcizia e scarsa manutenzione. Molti residenti gli erano affezionati, ma evidentemente non tutti. D’altra parte il moncone del tronco è scampato alla motosega e non è quindi escluso che l’albero possa ricrescere negli anni.