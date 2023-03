Il congresso regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri a Genova

Genova. Il giorno 08 Marzo 2023 a Genova, si è svolto il Primo Congresso Regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri. Alla presenza di tutti i segretari provinciali NSC della Liguria, si è svolta la votazione dei segretari regionali, all’unanimità è stato confermato Segretario Generale Regionale Massimo Mela, al quale si affiancano il Segretario Generale Regionale aggiunto Santino Piazza ed il Segretario Regionale Ambra Perotti.

I dirigenti rinnovati, hanno espresso il loro ringraziamento per la fiducia loro accordata dai dirigenti provinciali. Le congratulazioni agli eletti sono giunte dai Dirigenti Nazionali NSC. “Si prosegue sulla linea tracciata nel 2020, anno in cui il Nuovo sindacato Carabinieri, primo tra le associazioni di categoria a sbarcare in Liguria, ha portato avanti i propri criteri fondanti”.

“Nato nel 2018 a seguito della sentenza nr.120 della Corte Costituzionale. Un soggetto sindacale libero, costituito da Carabinieri per i Carabinieri. NSC, non è tra coloro i quali promettono di risolvere tutti i problemi ma con i nostri iscritti abbiamo fatto un patto, proveremo fino in fondo a rendere più giusta più equa più coesa l’Arma in cui operiamo per fornire al Cittadino quella sicurezza che richiede a noi Carabinieri.”