Il Comune ha deciso per Genova Jeans 2, il Pd: “Bucci sia trasparente, eviti il disastro della prima edizione”

Genova. Il Pd genovese e il gruppo dem in consiglio comunale interviene con una nota sulla notizia che la giunta comunale ha approvato con una delibera la seconda edizione della manifestazione Genova Jeans.

“Dopo un primo fallimento – scrivono dal Pd – la giunta Bucci sceglie di ripetere un evento che si è rivelato disastroso nella sua prima edizione. La manifestazione Genova Jeans del settembre 2021 è infatti stata un mirabile esempio di cattiva gestione delle risorse pubbliche, di scarsa trasparenza e di incapacità organizzativa”.

L’evento, su cui inizialmente l’amministrazione Bucci aveva deciso di investire 100mila euro, ricordano dall’opposizione, era finito infatti per costarne al Comune più di 600mila per un totale di 1,2 milioni di spesa pubblica se si contano altri enti coinvolti.

“Delle 30 aziende del settore invitate a partecipare, solo due presero parte all’evento. Allo stesso modo, si era assistito ad una fuga degli sponsor privati, che alla fine contribuirono con la risibile cifra di 70mila euro – attaccano dal Pd – L’evento costò più di 100 euro per ognuno dei pochi partecipanti. Queste cifre sono oggi oggetto di una doppia indagine di Corte dei Conti e Procura di Genova”.

“Con queste premesse, sembra incredibile che la giunta perseveri su questa strada – prosegue la nota – crediamo che le cittadine e i cittadini genovesi meritino maggior trasparenza nell’uso che l’amministrazione fa delle risorse pubbliche e siamo convinti che un’offerta culturale di qualità passi per eventi forse meno “scenografici” ma inseriti in un programma più costante e diffuso sul territorio cittadino”.

Il Partito Democratico ha chiesto a ottobre del 2022 la convocazione di una commissione per poter discutere in aula rossa dell’eventuale progetto di una edizione di Genova Jeans nel 2023, oggi confermata. Ma la commissione non è mai stata calendarizzata.

“Serve fare chiarezza sull’organizzazione di questa seconda edizione, affinché i genovesi non non si debbano trovare nuovamente a dover pagare le spese salate di scelte sbagliate da parte della Giunta Bucci”, concludono il Partito Democratico di Genova e il Gruppo PD Comune di Genova.