Il Comune di Genova cerca 30 esperti contabili (anche senza laurea), ecco come candidarsi

Genova. Nuovo concorso del Comune di Genova: l’amministrazione di Palazzo Tursi cerca 30 istruttori di servizi amministrativi (esperti contabili) da assumere sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale. In palio c’è un contratto a tempo pieno e indeterminato. Per inviare le domande c’è tempo fino al 24 aprile 2023.

Per partecipare non è obbligatorio il possesso della laurea. I titoli di studio ammessi comprendono il diploma di ragioniere e perito commerciale (o equipollente) o il diploma di istituto tecnico settore economico a indirizzo amministrazione, finanza e marketing. In alternativa sono valide le lauree triennali in economia e commercio, economia aziendale, scienze economiche e relative lauree magistrali, anche del vecchio ordinamento.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica a questo link entro le ore 12.00 del 24 aprile 2023. È necessario accedere con credenziali Spid o carta d’identità elettronica. Per partecipare è necessario pagare 10 euro entro il termine per la presentazione delle domande di ammissione, collegandosi a questo link.

L’amministrazione si riserva la facoltà di istituire una prova preselettiva a turno unico consistente in un questionario a risposta multipla sulle materie d’esame e/o un test psico-attitudinale. I primi 200 candidati accederanno alle due prove d’esame. Si terranno quindi una prova scritta e una prova orale su materie come l’ordinamento degli enti locali, ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, diritto amministrativo, fatturazione elettronica e split payment, statuto e regolamenti del Comune di Genova. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati con almeno 21/30 punti nella prova orale.

Le assunzioni saranno disposte secondo l’ordine della graduatoria. I neoassunti saranno inquadrati nella posizione economica C1 del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali. Qui il bando completo e tutte le informazioni.