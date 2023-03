Il 25 marzo corteo da Pra’ a Pegli: “No a fabbrica dei cassoni e altri progetti a rischio impatto sul ponente”

Genova. Contro la cosiddetta “fabbrica dei cassoni” della nuova diga foranea ma anche degli altri piani che mettono a rischio la vivibilità dei quartieri del ponente: il 25 marzo ci sarà una nuova manifestazione organizzata dai comitati Pegli Bene Comune, Lido di Pegli, Comitato Noi di Pra’, comitato Val Varenna, comitato Palmaro e comitato Quartiere di Multedo.

Un corteo con ritrovo e partenza dalla stazione di Genova Prà alle 10.30 del 25 marzo, con percorso in direzione del lido Pegli per concludersi in largo Calasetta, nello stesso quartiere.

“Partecipare è fondamentale – dicono i comitati che invitano tutti i cittadini, i partiti e le associazioni che condividono le preoccupazioni a partecipare – sono previsti numerosi progetti, a partire da quello dei cassoni, con relativo tombamento del mare davanti alla zona di Pegli Lido, passando per numerosi progetti che si discuteranno nel piano regolatore portuale”.

I comitati temono che la fabbrica dei cassoni, che sia l’amministrazione comunale sia l’autorità portuale hanno assicurato essere una facility temporanea, sia in realtà il preludio di un’estensione del cosiddetto sesto modulo.

Tra i timori anche i rumors relativi all’estensione del terminal di Pra’ verso Voltri, anche questi più volte smentiti dall’amministrazione, ma con scarso effetto.

Nel volantino che invita alla manifestazione si fa cenno anche “allo spostamento dei depositi chimici costieri, alla banchina per navi traghetto a Pra’ e al paventato riempimento del canale di calma per permettere il riversamento dei detriti della gronda davanti alla pista dell’aereoporto”.