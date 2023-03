Gruppo Ecoeridania acquisisce l’80% di Oda, l’azienda green che ha inventato Matrix

Genova. Gruppo EcoEridania, azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste, annuncia oggi l’acquisizione della maggioranza del capitale di Oda, azienda attiva nella green economy e nella circular economy che valorizza le scorie derivanti dalla termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani attraverso applicazioni nel green building e nelle green roads.

In particolare, Gruppo EcoEridania ha acquisito l’80% del capitale sociale dell’azienda che ha inventato Matrix, una famiglia di materie prime seconde certificate e utilizzate in tutti i settori del green building e del green road per la produzione, tra le altre, di cemento e manufatti in cemento, calcestruzzo e conglomerati bitumosi.

Oda, i cui prodotti hanno un significativo impatto ambientale e per la riduzione delle emissioni di CO2, ha una capacità produttiva di 400 mila tonnellate grazie a 2 stabilimenti nelle province di Pavia e Ravenna, oltre ad un centro di Ricerca e Sviluppo focalizzato sull’ampliamento applicativo della gamma Matrix nei diversi settori dell’edilizia.

“Con questa operazione prosegue il percorso di crescita nel settore dei rifiuti speciali di origine industriale e si rafforza la strategia verso l’end of waste che valorizza la pluriennale esperienza del gruppo EcoEridania nell’economia circolare – dichiara Andrea Giustini, fondatore e Presidente di Eco Eridania Spa. ODA è un nuovo e importante tassello di questa strategia che ci vede attivamente alla ricerca di nuove opportunità di investimento per consolidare la nostra leadership.”

“Siamo molto soddisfatti dell’interesse che il gruppo EcoEridania ha manifestato nei confronti di ODA – ha dichiarato Stefano Giusto, Presidente di Exacto, venditore e socio di minoranza di Officina dell’Ambiente. Un interesse che si è concretizzato in una nuova sinergia che siamo certi consentirà a Officina dell’Ambiente di accelerare il proprio percorso di crescita”.