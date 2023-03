Grave ma stabile l’operaio di 41 anni caduto da un ponteggio a Sampierdarena

Genova. Resta ricoverato in rianimazione al Monoblocco del San Martino e le sue condizioni sono “stabili nella loro gravità”. Così la direzione del San Martino, confermando la prognosi riservata, aggiorna sullo stato di salute dell’operaio di 41 anni rimasto ferito con diversi traumi dopo essere caduto da un ponteggio, mercoledì mattina, in un cantiere a Sampierdarena.

Il muratore, impegnato sul lavoro in via Balbi Piovera, al civico 19, stava passando sopra alcune assi di legno per raggiungere la tettoia che doveva impermeabilizzare, quando ha perso l’equilibrio ed precipitato. Un volo di tre metri e mezzo terminato su una sorta di terrazza.

Ieri mattina, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri e i funzionari del Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell’Asl3 che hanno sentito i colleghi del ferito: in quel momento in cantiere c’erano quattro persone ma nessuno ha visto cosa abbia provocato la caduta. La passerella era intatta e l’operaio non era imbragato ma era previsto che, nel passaggio tra i piani, non lo fosse.

Il cantiere era in fase di smantellamento dopo mesi di restauro e tinteggiatura della facciata. L’area e i ponteggi della ditta, la GM Costruzioni, sono stati sequestrati.