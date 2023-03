“Mi hanno occupato la casa”: infuriato vuole salire sul bus armato di coltello e martello ma l’autista riporta alla calma

Genova. Singolare vicenda questo pomeriggio a Begato dove un uomo, infuriato e armato di un coltello e di un martello, pretendeva di salire a bordo del bus della linea 270, gridando che gli avevano appena occupato la casa.

L’autista, senza perdere la calma e con notevoli doti da mediatore, è riuscito dopo una lunga trattativa, ha riportarlo alla ragione e a convincerlo che sul mezzo avrebbe potuto salire solo senza le armi. E così è stato.

Nel frattempo tuttavia sul posto sono arrivate le volanti della polizia, armi e taser in pugno, vista la segnalazione potenzialmente molto pericolosa di un uomo armato.

Anche a loro l’uomo, un genovese di 50 anni, ha spiegato che la sua abitazione era stata occupata, ma è stato portato in Questura dove sarà certamente denunciato per il porto abusivo di armi e per interruzione di pubblico servizio.

Circa l’occupazione abusiva, gli agenti dopo un sopralluogo hanno constato che l’abitazione era vuota ma anche devastata. Non è escluso che per l’uomo venga anche proposto un intervento sanitario, anche se dalla Questura fanno sapere che non ha mostrato comportamenti violenti.

“Qesta è l’ennesima dimostrazione – commenta Edgardo Fano, segretario di Faisa Cisal – che il personale sa gestire al meglio tutte le situazioni di possibili conflitti che si verificano a bordo dei mezzi pubblici e che sono numerosissime e le più svariate”.

Sul tema della sicurezza, ma anche su quello relativo agli investimenti e al protocollo reti, è previsto il confronto tra Cgil, Cisl, Uil e Faisa con il sindaco Marco Bucci.