Gli artisti di strada genovesi contro le modifiche al regolamento, la battaglia si combatte a colpi di amplificatore

Genova. Una battaglia a colpi di accordi e amplificatori quella che gli artisti di strada genovesi, riuniti in un collettivo, hanno iniziato a combattere da qualche settimana. Da quando, cioè, una mozione approvata dal centrodestra in consiglio municipale Centro Est e stata trasmessa al Comune con l’obbiettivo di modificare, non senza restrizioni, il già esistente regolamento comunale sulle performance di musicisti, giocolieri e in genere di tutti i buskers.

Anche se recentemente, in consiglio comunale, l’assessore alla Tradizioni Paola Bordilli, ha spiegato che il percorso di modifica del regolamento sarà lungo e affrontato anche con un tavolo a cui siederanno rappresentanti degli stessi artisti, questa mattina alcuni di loro hanno messo in scena un flash mob in piazza Matteotti. Una jam session tra canzoni dei Beatles e di De André per dire no alle limitazioni.

A preoccupare gli artisti sono soprattutto quelle che potrebbero riguardare l’uso di amplificatori e percussioni in alcune zone e in alcune fasce orarie. Per questo i buskers hanno lanciato anche una petizione su change.org, petizione firmata da quasi 2000 persone e firmata stamani anche da molti dei genovesi e turisti che si sono fermati ad ascoltare.

“Siamo qui perché dire no alle strette sull’arte e perché sappiamo di poter dare qualcosa alla realtà sociale e culturale della nostra città, siamo qui per dire no alle strette su un regolamento comunale che delinea già efficientemente la nostra attività”, dicono gli artisti di strada che, piuttosto, chiedono che ci siano più controlli a verificare l’applicazione del vigente regolamento.

“E’ evidente che non si tiene conto della natura e della storia dell’arte di strada, che in molti casi è il primo palcoscenico di prova per testare e valutare il proprio talento artistico. Grandi star internazionali hanno iniziato proprio per strada ad affinare la propria arte, senza che nessuno li conoscesse. Dario Fo, Robin Williams, Philippe Petit, Bruce Springsteen, John Coltrane, Steve Martin, George Michael, Tracy Chapman, B.B. King, Sheryl Crow, Luca Barbarossa, Daniele Silvestri, Rod Stewart, Pierce Brosnan, Alanis Morisette, Edith Piaf, ZAZ, i Maneskin. Solo per citarne alcuni!”, ricordano i performer.

“Come comunità, ci sentiamo discriminati da una stretta cerchia di persone che evidentemente non ci vuole nella nostra città e chiediamo che la politica non faccia eco a richieste di parte, che non valorizzano in alcun modo la nostra arte, anzi. Suggeriamo che, per arginare le eventuali criticità, laddove necessario, vengano effettuati maggiori controlli da parte della polizia municipale. Chiediamo inoltre che il regolamento vigente, che tutela equamente tutte le parti, non sia modificato a scapito di noi artisti. Eventuali modifiche aggiuntive e limitative sarebbero in contrasto con il principio di eguaglianza sostanziale e con la tanto decantata valorizzazione del centro storico e dell’arte di strada”, concludono gli artisti di strada genovesi.