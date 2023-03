Giovani velisti finiscono alla deriva, salvati dalla guardia costiera

Liguria. Un po’ di spavento ma nessuna grave conseguenza, domenica, per due ragazzi che, partiti da Genova a bordo di una barca a vela, sono finiti alla deriva.

I due si trovavano a circa 40 miglia dalla costa ligure a bordo della 438 Base Camp, un natante di 6,5 metri di lunghezza, in navigazione da Genova a Punta Ala, nel grossetano, dove avrebbero dovuto partecipare alla regata Arcipelago 6,5.

Ma in mare aperto, accortisi del guasto, hanno chiesto assistenza per essere rimorchiati nel posto più vicino. La Capitaneria di porto di Genova ha quindi dirottato subito la Mn Maria Energy che si trovava a circa 10 miglia e sono state inviate sul posto la MV CP865, partita dal porto della Spezia e la MV d’altura CP311 partita da Genova in direzione Civitavecchia.

L’imbarcazione, con la quale la sala operativa della capitaneria di porto ha mantenuto costantemente i contatti, è stata intercettata dalle due motovedette a circa 35 miglia dalla Spezia.

I due ragazzi salvati erano esperti velisti ma considerato che la barca era ingovernabile e per di più in una condizione di pericolo a causa del peggioramento delle condizioni del meteo e del mare, è stata scortata sino al porticciolo di Portovenere dove è stata ormeggiata in sicurezza.