Giovani marinai, la carpenteria navale spiegata ai ragazzi stranieri dà vita alla lancia Creuza de mä

Genova. Si è concluso il primo ciclo del progetto “Giovani Marinai” avviato da Alpim- Associazione Ligure per i minori, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano e Atlantic Challenge Genova, realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto “Percorsi di autonomia dei giovani in ambito civile”.

L’iniziativa ha coinvolto 12 ragazzi di età 16-18 anni prevalentemente minori stranieri non accompagnati provenienti soprattutto dall’Albania e dall’Egitto.

Il progetto si è sviluppato nell’arco di 4 mesi con un laboratorio di carpenteria, tenutosi nell’area dello Yacht Club Italiano al porto di Genova, per la manutenzione straordinaria di imbarcazioni in legno sotto la supervisione di un esperto carpentiere navale e la collaborazione di volontari dello Yacht Club Italiano ed educatori Alpim. Sono state anche effettuate numerose uscite in barca a vela per un’esperienza di vita marinara.

Ai ragazzi è stato consegnato un attestato come riconoscimento del loro impegno e della loro partecipazione a questo corso di carpenteria per imbarcazioni in legno.

Si allega foto della barca con alcuni “marinai”, scheda della barca di nome “Crêuza de mä” e copia dell’attestato rilasciato da Alpim ai giovani marinai.

Una barca di nome Creuza de mä

In ricordo di Fabrizio De André l’Associazione “Atlantic Challenge Genova” ha dato il nome della celebre canzone a una barca che ha una storia affascinante. Si tratta infatti della replica di una Admiral’s barge, altrimenti conosciuta come Yole di Bantry, una lancia utilizzata dalla Marina francese per portare il comandante e gli ufficiali a bordo dei velieri. L’originale è conservato presso il National Maritime Museum di Dublino ed è la più vecchia imbarcazione francese in legno esistente.

Creuza de mä è stata infatti costruita sulla base delle linee dell’imbarcazione francese catturata nel

1796 nella Baia di Bantry (Irlanda) in seguito al fallimento di una spedizione di 48 navi che avrebbe dovuto supportare un’insurrezione della popolazione irlandese.

La barca è lunga circa 12 metri e può navigare sia a remi che a vela. E’ manovrata da un equipaggio di 13 persone, 10 rematori, 2 marinai (“brigadieri”) e un timoniere e può trasportare 2 ospiti.

In assetto da vela la barca dispone di tre alberi (trinchetto e maestro armati con vele al terzo e mezzana con vela tarchia). Le prestazioni di questa barca, concepita oltre duecento anni fa, sono sorprendenti: a remi raggiunge i sei nodi ed a vela, nelle andature portanti, supera agevolmente gli undici nodi.

La storia dell’Atlantic Challenge e del Challenge of Seamanship

Nel 1984, nel corso dei festeggiamenti del centenario della Statua della Libertà di New York (donata

dalla Francia agli Stati Uniti), gli USA decisero di organizzare nelle acque di Manhattan una

competizione marinaresca tra giovani francesi e americani. Dopo lunghe ricerche, qualcuno si ricordò

della lancia del 1796 e ne furono quindi riprodotte due repliche fedeli, che si affrontarono in

competizione davanti alla Statua della Libertà. Il successo dell’iniziativa fece nascere l’idea di ripeterla aprendola ad altre nazioni. Era nato l’Atlantic Challenge, un programma educativo dedicato alla formazione marinaresca dei giovani.

Oggi in tutto il mondo sono stati costruiti più di ottanta esemplari di Yole di Bantry e molti di essi partecipano a una competizione organizzata ogni due anni in località che si alternano sulle due sponde dell’Atlantico. Si tratta del Challenge of Seamanship, un termine che si potrebbe tradurre con “sfida di arti marinaresche”. Il Challenge consiste in diverse prove, tra cui nodi e impiombature, navigazione a remi e a vela, recupero dell’uomo a mare e si conclude con una prova di eleganza, nella quale gli equipaggi si misurano nell’esecuzione di una manovra impeccabile dal punto di vista formale, nella tradizione di quanto era un tempo richiesto ai marinai della lancia del comandante, che erano scelti tra i migliori.

Il regolamento prevede che, dei 13 componenti dell’equipaggio (tra i 15 e 25 anni), almeno quattro

siano ragazze. Si privilegiano gli aspetti formativi su quelli agonistici: vengono quindi premiati gli

equipaggi che mostrano attitudine alla collaborazione con le altre squadre. Lo spirito che permea il

Challenge è quello di offrire a giovani di nazionalità, lingue, culture e religioni diverse l’opportunità divivere insieme per una settimana. Per l’alloggio è allestito un “villaggio degli equipaggi” con tende cheospitano le squadre nazional. La lingua ufficiale utilizzata per gli ordini di manovra e le istruzioni di regata è l’inglese. Le imbarcazioni partecipanti al Contest of Seamanship portano i colori di Usa, Russia, Ucraina, Canada, Danimarca, Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Irlanda, Italia, Finlandia, Indonesia, Guinea, Lituania, mentre una lancia con equipaggio internazionale batte la bandiera delle Nazioni Unite.