Escursionista morto a Portofino, procura apre un’inchiesta: al vaglio segnaletica e sicurezza del sentiero

Genova. La procura di Genova vuole vederci chiaro sul tragico incidente di ieri al Passo del Bacio il sentiero attrezzato nel parco di Portofino dove ha perso la vita il 30enne Eros Coppola. Per questo il sostituto procuratore Elena Schiavetta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: l’obiettivo è capire se il tratto dove il giovane elettricista di Pontedecimo è precipitato per circa 20 metri era stato adeguatamente segnalato come pericoloso ed era attrezzato con sufficiente sicurezza.

Come noto infatti il passaggio, all’interno di un sentiero classificato come EE (quindi destinato esclusivamente ad escursionisti esperti) in quel punto è attrezzato con una catena molto lasca che costringe per chi vuole percorrerlo attaccandosi alla catena stessa a tenersi verso il basso puntando i piedi su rocce in diversi punti rese molto lisce e scivolose a causa del passaggio di migliaia di escursionisti tutto l’anno.

Secondo quanto ricostruito la coppia si trovava circa a metà del passaggio delicato. Davanti a loro un’altra coppia di giovani che avevano già affrontato il passaggio e hanno sentito l’urlo di una ragazza. Girandosi hanno visto il giovane precipitare tra le rocce.

La ragazza che si trovava davanti avendo visto la fidanzata di Eros in stato di choc è tornata indietro e l’ha aiutata a muoversi fino a raggiungere una sosta più sicura. Poi ha chiamato i soccorsi ed è stata lei la prima a raggiungere il primo tecnico del soccorso alpino arrivato via terra. Una volta che il soccorso alpino ha raggiunto la giovane, mentre dal mare volava l’elicottero drago dei vigili del fuoco che poi hanno recuperato la salma, la ragazza è stata imbragata dal volontario del Cnsas per poterla riaccompagnare verso San Rocco di Camogli in sicurezza. Aveva già capito che per Eros non c’era nulla da fare, prima ancora che i vigili del fuoco lo comunicassero via radio al resto dei soccorsi.

I due giovani erano adeguatamente equipaggiati (scarpe da trekking, acqua ecc…) ma non avevano alcun imbrago, che fra l’altro non è obbligatorio e nessuno usa per quel tratto di via attrezzata che appunto, ha alcuni passaggi delicati in cui ci si aiuta con le catene ma non è una via ferrata. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita hanno sequestrato come atto dovuto il telefonino che il giovane aveva nello zaino che tuttavia era della fidanzata e le è stato poi restituito.

Secondo quanto riferito dalla fidanzata il ragazzo ne avrebbe avuto addosso un secondo che non è stato ritrovato. In base al racconto della giovane tuttavia non ci sarebbe nessun comportamento rischioso alla base dell’incidente (nessun tentativo di fare un selfie, per intendersi): semplicemente e tragicamente i due ragazzi erano attaccati alla catena ed Eros è scivolato.

Proprio nei giorni scorsi il consiglio di amministrazione del Parco regionale di Portofino aveva deciso di mettere in atto alcune restrizioni per migliorare la sicurezza in una parte del sentiero del Bacio. In particolare, il cda aveva modificato le regole di accesso ad uno dei punti più panoramici del Parco di Portofino sul sentiero che, dalle Batterie va a San Fruttuoso passando da Cala dell’Oro e da Costa del Termine.

Le nuove regole sono le stesse previste per la fruizione della Via dei Tubi, l’acquedotto ottocentesco che riforniva Camogli, una ferrata dove si possono fare escursioni solo se si è autorizzati dall’Ente Parco di Portofino. Già a febbraio, il Cda aveva messo sul tavolo le modifiche al regolamento di fruizione per il Passo del Bacio, tratto in cui negli ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti. Gli assistenti e i guardiaparco si occuperanno anche dell’attività di vigilanza per garantire la sicurezza del percorso, che può risultare impegnativo a causa delle condizioni climatiche. Purtroppo però il dramma ha preceduto tutti.

(foto credits: “Girovagando con Stefania“)