Giovane disabile aggredito e picchiato ai giardini della Fiumara: due denunciati, uno è un minorenne

Genova. Ancora un episodio di violenza che vede protagonisti giovani e giovanissimi che sono soliti stazionare ai pressi dei giardini della Fiumara.

E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 16 quando un ragazzo di 20 anni, disabile psichico, ha avuto la sola ‘colpa’ di aver salutato alcune ragazze del gruppo. La reazione è stata violenta: il 20enne è stato avvicinato e aggredito con un pugno in faccia.

Il giovane, con il naso sanguinante, ha chiamato il padre che a sua volta ha chiamato il 112. Le volanti del commissariato di Cornigliano, appena raccolti i primi elementi utili, sono tornate sul posto insieme al giovane e al padre: il ragazzo immediatamente ha identificato nel gruppo il suo aggressore ma quando i poliziotti si sono avvicinati per identificarlo sono stati bersagliati da insulti e spintoni.

In particolare a reagire più violentemente è stata una ragazza che si è scagliata contro i poliziotti con pugni e frasi offensive. Entrambi sono stati portati in commissariato dove sono stati identificati e denunciati. L’autore del pestaggio è risultato essere un 16enne tunisino ospitato in una comunità del Ponente mentre la ragazza è una 19enne italiana, con precedenti di polizia per spaccio.

Entrambi sono stati denunciati per resistenza e lesioni e la ragazza anche per oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane disabile è stato accompagnato in ospedale per un trauma nasale con una prognosi di 10 giorni. Circa una settimana fa un 16enne era stato aggredito sempre alla Fiumara con un cacciavite da altri due ragazzini e nella zona negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi di rapine e aggressione che sono al vaglio delle forze dell’ordine.