Giovane accoltellato a Rapallo, identificato dai carabinieri l’autore dell’aggressione

Rapallo. È stato individuato e denunciato dai carabinieri di Rapallo e Santa Margherita Ligure l’autore della violenta aggressione avvenuta in piazza Molfino nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

Erano le 4.30 circa quando, per futili motivi ancora in corso di approfondimento, davanti alla stazione ferroviaria è nata un’accesa lite tra un 23enne magrebino e un giovane italiano di origine sudamericana che era in compagnia di alcuni amici.

La discussione è rapidamente degenerata e il tunisino è stato più volte colpito con un coltello da cucina. L’uomo, tempestivamente trasportato al pronto soccorso, in codice rosso, non è in pericolo di vita.

L’arma è stata recuperata e sottoposta a sequestro. L’autore dell’accoltellamento dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.