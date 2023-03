Giornata mondiale dell’Endometriosi, in Liguria un convegno e tante iniziative

Genova. Una malattia benigna cronica e ricorrente, caratterizzata dalla presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste la superficie interna dell’utero, in zona “anomala”, cioè diversa dalla normale sede dell’utero e può interessare la donna già alla prima mestruazione (menarca) e accompagnarla fino alla menopausa.



È questa l’endometriosi, una malattia fortemente invalidante per le donne che ne soffrono.

Per porre l’attenzione su questo tema, è stata istituita nel 2014 la Giornata mondiale dell’endometriosi. In Italia sono affette da endometriosi circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse. La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna.

L’endometriosi è inserita nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati, riconoscendo a queste pazienti il diritto ad usufruire in esenzione di alcune prestazioni specialistiche di controllo: in Liguria le donne esenti al 31 dicembre 2022 erano oltre 370. Inoltre, risulta che negli ultimi 5 anni (dal 2018 al 2022) oltre 900 pazienti siano state ricoverate per questa patologia, con un’età media di circa 40 anni.

“L’endometriosi è una malattia invalidante che colpisce molte donne, in particolare in età fertile e che per molto tempo è stata sottovalutata – sottolinea Angelo Gratarola assessore alla sanità di Regione Liguria – ricordando che è importante fare diagnosi precoce. In Liguria possiamo contare, su tutto il territorio regionale, di ambulatori dedicati con personale specializzato che può offrire le migliori pratiche, organizzative e cliniche, alle donne affette da questa patologia”.

«Uno studio condotto in Liguria – aggiunge Simone Ferrero, referente ginecologia del Diar chirurgico di Alisa – su 1.291 donne di età riproduttiva che hanno richiesto una visita al proprio medico di medicina generale per una causa non ginecologica, ha dimostrato che la prevalenza dell’endometriosi è almeno il 3,6».

LE INIZIATIVE IN LIGURIA

È prevista una diretta sulla pagina Facebook di Regione Liguria con gli specialisti, un momento di confronto sul tema dell’endometriosi, con la possibilità di fare domande sugli argomenti di interesse: lunedì 28 marzo alle ore 12.

IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Secondo la classifica redatta da Expertscape, l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino è la 19° struttura la mondo per la ricerca sull’endometriosi. Il Policlinico San Martino offre un trattamento multidisciplinare dell’endometriosi in un team di ginecologi, chirurghi generali e urologi; le procedure chirurgiche sono eseguite in chirurgia mininvasiva laparoscopica o robotica. Il prossimo 30 marzo il dott. Claudio Gustavino, Direttore del Dipartimento ginecologico e Percorso Nascita e il Prof. Simone Ferrero, hanno organizzato un convegno presso il Castello Simon Boccanegra dalle ore 8.30 sull’endometriosi. E’ prevista anche la partecipazione di rappresentanti delle associazioni di pazienti.

ASL 3

In occasione della Giornata mondiale dell’endometriosi, Asl3 organizza per martedì 28 marzo dalle 8 alle 13 un filo diretto telefonico con il Dott. Gabriele Vallerino, Direttore del Dipartimento Materno infantile Asl3. I canali per mettersi in contatto con lo specialista sono: tel. 010 849 2241 e-mail insalute@asl3.liguria.it (attiva per tutta la giornata).

ASL 4

Il 19 maggio 2023 è in programma il workshop organizzato dalla S.C. Ostetricia e Ginecologia di Asl 4 con il patrocinio della Società italiana di endoscopia ginecologica (SEGI), dal titolo “Endometriosi ovarica e intestinale tra dolore pelvico, rischio oncologico e infertilità”. Il workshop – destinato a medici, infermieri, ostetriche e fisioterapisti – avrà luogo all’auditorium dell’Ospedale Nostra Signora di Montallegro di Rapallo, dalle ore 9.30 alle 17.30.

GLI AMBULATORI DEDICATI ALL’ENDOMETRIOSI ATTIVATI PRESSO LE ASL DELLA LIGURIA

ASL 1

Per prenotare è possibile telefonare allo 0183 537309, dalle 13 alle 15 da lunedì a venerdì, presso la S.C. Ginecologia e Ostetricia Ospedale di Imperia. Le pazienti saranno successivamente contattate per l’appuntamento. L’ambulatorio dedicato all’endometriosi è attivo una volta al mese.

ASL 2

È attivo un ambulatorio dedicato operativo presso la S.C. Ginecologia e Ostetricia Ospedale S. Paolo di Savona, diretta dal Dott. Eugenio Oreste Volpi. Le donne possono chiedere informazioni e/o prenotare la visita telefonando alla segreteria del reparto al numero 019 840 4338, dalle 8 alle 12, dal lunedì al venerdì.

ASL3

Presso l’ospedale Villa Scassi è attivo un ambulatorio dedicato al trattamento dell’endometriosi con accesso tramite prenotazione Cup.

ASL4

È attivo un Ambulatorio per l’endometriosi e il dolore pelvico cronico prenotabile attraverso CUP (Lavagna).

ASL 5

È attivo un ambulatorio dedicato operativo tutti i martedì, dalle 8 alle 14 presso la S.C. Ginecologia e Ostetricia Ospedale S. Andrea della Spezia, tenuto direttamente dal direttore di struttura Dott. Fabio Sanguineti. Le donne possono chiedere informazioni e/o prenotare la visita telefonando alla segreteria del reparto al numero 0187 533340, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 o prenotare attraverso CUP.

IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO – Ambulatorio Endometriosi e Dolore Pelvico Cronico

Il Policlinico ha attivo un ambulatorio dedicato. Orari: mercoledì dalle 11.00 alle 13.30.

Accesso: con Impegnativa per visita ed ecografia ginecologica. Prenotazione chiamando lo 010/555 3785

dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì.

Sede: Padiglione 1, 2° piano, lato levante presso la S.S. Fisiopatologia della Riproduzione Umana.