Giornata mondiale delle foreste, successo a Genova per il convegno dei Carabinieri Forestale

Genova. L’ONU ha proclamato il 21 marzo “Giornata Internazionale delle Foreste” e il 22 marzo “Giornata Mondiale dell’Acqua”, con lo scopo di sensibilizzare la collettività sull’importanza del binomio foreste/acqua, quali elementi fondamentali per la conservazione e la sostenibilità della vita nell’ecosfera del Pianeta.

Per tali celebrazioni, il Comando Regione Carabinieri Forestale “Liguria”, visto il ruolo riconosciuto dall’Arma Forestale nella tutela della conservazione delle risorse naturali, in collaborazione con l’Università di Genova – Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita hanno organizzato in data 17 marzo, nella cornice del Museo di Storia Naturale “Giacomo Doria”, una conferenza dal titolo “Acqua e Foreste per salvare il Pianeta” con la partecipazione di circa 50 uditori tra studenti universitari, esponenti delle Forze di Polizia e del mondo accademico.

Scopo del seminario è stato analizzare le interazioni tra la componente suolo, foreste e l’elemento acqua, fondamentale per la vita sulla Terra, che ultimamente anche a causa dei cambiamenti climatici si sta trasformando in una risorsa di non facile gestione, alternando periodi di estrema siccità con ripercussioni ambientali ed economiche notevoli a precipitazioni concentrate in archi temporali molto ristretti con conseguenti esondamenti ed alluvioni.

Tali relazioni sono state contestualizzate ed approfondite in particolar modo in relazione alle fragilità e criticità del territorio ligure.

I relatori, moderati dalla Professoressa Laura Cornara dell’Università di Genova e coordinati dal Dottor Giuliano Doria, Direttore del Museo di Storia Naturale, si sono susseguiti durante il pomeriggio con tre interventi. In particolare i lavori sono stati aperti dal Generale di Brigata Renzo Morolla, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Liguria” con un intervento di ampio respiro tecnico e storico-giuridico dal titolo “La forma dell’acqua”.

In seguito è intervenuto il Generale di Brigata della riserva Silvio Ciapica, già Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Genova e attualmente docente di “Gestione Forestale” presso l’Università di Genova con un approfondimento sui boschi vetusti. Infine la giornata è stata conclusa dal Professor Mauro Mariotti docente presso l’Università di Genova, con una presentazione degli habitat forestali della Liguria.