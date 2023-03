Giornata europea del gelato artigianale: il gusto al canestrello inventato dai genovesi

Genova. L’Agag – Associazione Gelatieri Artigianali Genovesi, aderente a Confesercenti – si unisce alla celebrazione della Giornata europea del gelato artigianale, la cui 11ª edizione è prevista per venerdì 24 marzo, invitando i propri associati a proporre un inedito ed originale gusto al canestrello, che andrà ad aggiungersi al “Gusto europeo dell’anno” individuato, a livello continentale, nello strudel di mele.

«Il Gelato Day è nato nel 2013 per celebrare l’unico alimento riconosciuto, a livello europeo, come patrimonio di tutta la filiera. Come tradizione, ogni anno, viene proposto un gusto ufficiale dedicato, ogni volta, a una diversa nazione, proponendone il dolce più rappresentativo in chiave gelato. La nostra idea è stata dunque quella di affiancare allo strudel di mele anche un gusto che esaltasse una tipicità del nostro territorio e, per questo, la scelta è ricaduta sul canestrello».

Spiega Simone Ghiotto, presidente dell’Agag, prima di svelare alcuni dettagli della preparazione: «Una base di latte, panna, uova e burro aromatizzata con scorza di limone e bacche di vaniglia e variegata con canestrelli: il tutto, naturalmente, attingendo ai prodotti del nostro territorio». Una prelibatezza che sarà dunque possibile assaggiare in tutte le gelaterie genovesi aderenti, riconoscibili da una specifica locandina.