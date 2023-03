Giornata del rene, al Palazzo della Salute Fiumara incontro con lo specialista

Genova. Giovedì 9 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, Asl3 propone una mattinata di consulenze gratuite con lo specialista della Nefrologia e Dialisi presso il Palazzo della Salute della Fiumara dove, al piano terra, viene allestito un InfoPoint dedicato (via Operai 80 Genova Sampierdarena).

Dalle 8.30 alle 14 un nefrologo Asl3 è a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni sulle malattie renali e sensibilizzare sulle attività di prevenzione. Nell’ambito dell’iniziativa, ad accesso diretto, viene offerta anche la misurazione della pressione arteriosa, a cura del personale infermieristico.

L’iniziativa è in collaborazione con l’Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto – Onlus (ANED)

“L’iniziativa – spiega Paolo Sacco, direttore della Nefrologia e Dialisi Asl3 – ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di adottare comportamenti e stili di vita corretti necessari per prevenire l’insorgenza di patologie renali che, ricordiamo, colpiscono circa il 10% della popolazione. Gran parte di queste malattie possono svilupparsi senza dare sintomi e, dopo aver agito indisturbate per anni, quando si manifestano può essere ormai tardi per correre ai ripari. Se la diagnosi è precoce le cure possono risultare molto efficaci; in alcuni casi si può guarire, in altri si può rallentare in modo significativo la loro progressione. Per prevenire le malattie renali – aggiunge Sacco – ci sono alcune preziose regole da seguire come mantenersi attivi e informa, controllare i livelli di zucchero nel sangue, controllare la pressione arteriosa, seguire una dieta sana e bilanciata, mantenere un corretto e regolare apporto di liquidi, non fumare, non assumere farmaci se non sotto indicazione del medico, controllare gli indici di funzionalità renale per verificare gli eventuali fattori di rischio”.

Sempre nell’ambito della giornata è anche possibile inviare allo specialista i propri quesiti scrivendo a insalute@asl3.liguria.it