Ginnastica artistica, a Fermo quarto posto per l’Andrea Doria

Liguria. A Fermo si è svolta la 2a Prova del Campionato di Serie C artistica femminile Zona Tecnica 2 (Liguria, Toscana e Lazio). Per la Liguria prendono parte al Campionato le squadre di Andrea Doria e Canaletto.

Dopo il 4° posto con podio sfiorato per un soffio della gara d’ esordio l’Andrea Doria partiva per cercare un buon risultato. La squadra era ben preparata e agguerrita, ma l’ infortunio in settimana di una titolare della squadra (Sofia Pedevilla) ha un po’ scombinato i piani e le carte in tavola. La squadra comunque ha fornito una buona prestazione e con carattere ha affrontato la competizione riconfermando il 4° posto.

La più anziane (Senior) della squadra Letizia Patrone, Maddalena Rodolfo Metalpa e Alice Lanero hanno fornito ottime prestazioni assieme alla Junior Giorgia Fazzari e coadiuvate dalle giovani Junior 1 Giulia Valenza e Giulia Ventura, con la riserva Caterina Calanni Fraccono a sostenerle, pronta all’ occorrenza.

Al termine netta vittoria anche questa volta dell’Adesso Sport di Roma con punti 140,60 e riconferma al secondo posto per l’ Eur Roma, punti 137,15. 3° posto per la Montesport 134,90 e 4a posizione per l’Andrea Doria p. 132,80.

Undicesimo posto per la squadra del Canaletto con le ginnaste Sofia Vigiani, Elisa De Cesare, Emma Bologna, Elena Meca, Matilde Mancuso e Emma Corradini sulle 18 squadre partecipanti.

Terza e ultima prova sarà a Civitavecchia il 16 aprile e determinerà la classifica finale del campionato.