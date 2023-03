Genova. Un Genoa in forma, nonostante resti privo di diversi giocatori e nonostante il risultato di 1-0 contro la Ternana. Un Genoa che non subisce gol al Ferraris da otto partite consecutive, che vince la quarta partita di fila in casa e sembra per la prima volta in questo campionato esprimere davvero la forza che i suoi tifosi si attendevano dalla prima giornata.

Gilardino concorda: “Il primo tempo è stato uno dei migliori disputati nel proporre gioco, nel trovare soluzioni. All’inizio del secondo tempo abbiamo concesso qualche situazione, ci siamo abbassati ma abbiamo mantenuto l’equilibrio, difeso tutti e avuto la possibilità di ampliare il risultato. Sapevamo che incontravamo squadra strutturata, una delle migliori su calci piazzati, che ha giocatori di categoria e di qualità, ma oggi c’eravamo in tutte le fasi”.

Il non subire gol sta diventando un marchio di fabbrica di Gilardino: “Siamo determinati, ma anche propositivi in tutte le fasi, è merito di questi ragazzi. Come ho sempre detto parte sempre dall’atteggiamento degli attaccanti, sono tutti disponibili ai concetti e ai principi che sviluppiamo in settimana, hanno coraggio e struttura fisica”.

Nelle ultime partite stanno arrivando anche i gol dei centrocampisti, con Badelj davvero rigenerato e regista forte dei suoi scudieri Strootman e Sturaro: “Milan è importantissimo − dice Gilardino – ci dà equilibrio, trame di gioco, ma tutti hanno fatto una partita eccellente, mandare in gol più giocatori è uno dei miei obiettivi”.

Si è rivisto Ekuban, che ha dato davvero tutto in quegli otto minuti tra tempo regolamentare e recupero: “Sono molto contento per Caleb −afferma Gilardino − torna dopo un momento particolare, aveva grande voglia di ritornare e ci può dare freschezza”. Una freschezza che può ulteriormente stimolare quelle verticalizzazioni che da due partite sono tornate a farsi vedere sul campo: “Anche queste derivano da richieste fatte in allenamento. Vogliamo essere più verticali per andare alla ricerca degli esterni e degli attaccanti, sia Badelj, sia Sturaro sia Strootman sono stati bravi a coprire lo spazio creato da Puscas”.

Tutte le immagini di Genoa-Ternana

Genoa-Ternana 1-0

13′ Badelj

Genoa: Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Sturaro (58′ Frendrup), Badelj, Strootman (79′ Jagiello), Haps (58′ Criscito), Gudmundsson (79′ Salcedo), Puscas (86′ Ekuban).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Semper, Ilsanker, Matturro, Lipani, Hefti, Yalcin, Dragus.

Ternana: Iannarilli, Diakité, Sorensen, Mantovani, Cassata (59′ Corrado), Coulibaly (69′ Proietti), Di Tacchio (69′ Agazzi), Martella (77′ Donnarumma), Palumbo, Falletti (77′ Capanni), Partipilo.

Allenatore: Lucarelli

A disposizione: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Onesti, Capuano, Paghera, Bogdan.

Arbitro: Camplone di Pescara

Ammoniti: Partipilo, Sorensen (T)

Spettatori: 20.239 abbonati, 6.231 biglietti venduti (di cui 508 ospiti), per 94.041 euro di incasso