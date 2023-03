Genovarent cerca autisti per auto, minibus e pullman: ecco come candidarsi

Genova. L’annuncio è stato lanciato attraverso le pagine social: la società di trasporto privato Genovarent, sede in via Ruspoli, cerca autisti di auto, minibus e pullman per servizi vari NCC da noleggio e turistici.

Le figure, uomini e donne, ricercate devono avere come requisito il possesso della patente KB oppure D+CQC / Carta Tachigrafica.

Genovarent propone un’assunzione immediata con possibilità a tempo pieno o con lavoro stagionale continuativo. Per candidarsi bisogna inviare una e-mail a cv@genovarent.it. Per informazioni chiamare il numero 010 564003

Recentemente la società, nata nel 1992, con 60 dipendenti e un parco mezzi di 50 veicoli, recentemente ha acquisito due nuovi pullman Otokar Navigo 32 posti + autista, con motore di nuova generazione euro 6E a basso impatto ambientale.