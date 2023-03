Genova protagonista a Nizza nel progetto “From Italy to Nice with love”

Genova. Si è svolta a Nizza la manifestazione di due giorni organizzata dalla Camera di Commercio Italiana From Italy to Nice with love, 48 ore in cui venti comuni italiani, con Genova capofila, si sono confrontati con la realtà della città della Costa Azzurra su temi come la cooperazione franco-italiana, i modelli di turismo e di sviluppo sostenibile.

Per il Comune di Genova è intervenuto l’assessore allo Sport, agli Impianti sportivi e al Turismo Alessandra Bianchi che dichiara: “Continua l’opera di promozione della nostra città, con particolare attenzione al turismo di prossimità: Italia e Francia sono sempre più connesse ed eventi come questo rappresentano una nuova opportunità per promuovere il made in Italy, declinato in tutte le sue identità regionali e comunali, da sempre elemento distintivo per il nostro paese nel mondo. Lavoriamo a un’offerta sempre più eterogenea: dalla cultura, con i Palazzi dei Rolli e il centro storico, le ville ed i parchi, alle eccellenze dell’enogastronomia passando per l’outdoor e lo sport”:

Non poteva mancare anche uno spazio dedicato a The Ocean Race-The Grand Finale, il cui arrivo a Genova è sempre più vicino e che ieri ha visto le imbarcazioni doppiare Capo Horn: “Lo sport – prosegue l’assessore Bianchi – è volano per il turismo e la valorizzazione del nostro territorio. Da The Ocean Race Genova-The Grand Finale fino a Genova2024, Capitale europea dello Sport, con eventi nazionali e internazionali in grado di destagionalizzare il flusso di visitatori”.

Un appuntamento, quello francese, che ha visto il Comune di Genova fortemente impegnato nella promozione di un’offerta turistica a 360 gradi sul turismo di prossimità francese, molto importante anche e soprattutto nell’ottica di aumentare i flussi turistici in città. Una promozione che punta forte sull’offerta sportiva indoor e outdoor che animeranno la città per i prossimi due anni.

«”Mi piace vedere come sta crescendo questo progetto in cui Genova ha creduto sin da subito – ha concluso Bianchi – . Abbiamo la fortuna, sia dal punto di vista paesaggistico che del clima, di poter offrire un’experience turistica davvero particolare che includa quella parte emozionale diventata ormai fondamentale. Un altro aspetto su cui stiamo investendo molto”

Gli altri comuni italiani che ha preso parte alla due giorni ospitata al Centre Universitaire Méditerranéen sono: Alassio (Savona), Arezzo, Bra (Milano), Corinaldo (Ancona), Cuneo, Imperia, Levanto (La Spezia), Livorno, Parma, Pisa, Sanremo (Imperia), Senigallia e Val Nivola (Ancona), Sorrento (Napoli), Taggia (Imperia), Trebisacce (Cosenza), Tropea (Vibo Valentia), Urbino, Valle Stura (Cuneo) e Ventimiglia (Imperia).