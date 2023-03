Genova, Comune e municipio inaugurano la prima “panchina della bigenitorialità”

Genova. Mentre a Milano le associazioni arcobaleno manifestano per il diritto delle famiglie omogenitoriali, a Genova, a Quarto, nei giardini antistanti la sede del Municipio Levante di via Pinasco, è stata inaugurata la prima panchina dedicata alla bigenitorialità.

Una data non casuale. “Alla vigilia della Festa di san Giuseppe – ha dichiarato l’assessore alle Pari opportunità Francesca Corso, intervenuta all’inaugurazione su delega del sindaco Bucci – l’inaugurazione di questa panchina vuole essere un gesto simbolico, ma concreto per lanciare un forte messaggio sull’importanza della bigenitorialità, mettendo al centro il diritto dei minori a crescere con entrambi i genitori, nella comune assunzione di diritti e doveri finalizzati al benessere esclusivo dei figli. Ricordo che nel 2021, il consiglio comunale di Genova ha approvato il Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità, uno strumento che vuole garantire ai minori il diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio, e, viceversa, entrambi i genitori abbiano pari responsabilità nella cura dei propri figli”.

L’iniziativa della panchina nasce dopo che la III Commissione del Municipio Levante ha accolto la richiesta dell’Associazione Papà e Mamme separati Liguria di essere il Municipio pilota nella realizzazione di questo progetto di sensibilizzazione sul tema della bigenitorialità.