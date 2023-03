Genova. “Genova città di lettori, riconoscimento meritato” è questo il primo commento a caldo dei librai genovesi alla notizia della città proclamata capitale italiana del libro 2023 dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, su indicazione del presidente della Giuria, Francesco Perfetti.

“Genova è sempre stata sottovalutata da tanti punti di vista, invece ha tanto da offire soprattutto dal punto di vista culturale. Lo dimostra anche e soprattutto l’andamento positivo delle vendite e il congruo numero di librerie presenti in città e in centro storico” afferma Sabrina Spagnolo, libraia della libreria Giunti al Punto di via Degli Orefici.

“Ben venga, è proprio una bella notizia – commenta Marco Parodi, libraio della libreria L’Amico Ritrovato di via Luccoli. E continua: “L’andamento? Dal lockdown in poi abbiamo registrato un trend sempre più positivo. Vendiamo bene, la narrativa va forte, complice, molto probabilmente anche il fatto che Genova è una città anziana, e gli anziani sono lettori forti“.

Poi conclude: “Genova capitale del libro è proprio una bella occasione, arriveranno molti finanaziamenti, speriamo vengano spesi per l’arricchimento del panorama culturale della nostra città. Genova si merita un riconoscimento simile? Sì, direi di sì“.

“Notizia inaspettata ma bella. Genova è una città di lettori. Ci sono molti anziani che acquistano, ma anche i giovani nel periodo di sconti e prezzi più bassi” afferma Antonio Ferrò, librario del chiosco di libri in via XX Settembre.

Genova capitale del libro, librerie in centro

“Sono libraio da 40 anni e da 23 lavoro in via XX Settembre, accanto al Ponte Monumentale – dice Roberto Rimondi e continua – provengo da una famiglia di librai, Genova capitale del libro, per me è senz’altro una gran bella notizia”.

Una pioggia di commenti e reazioni sono arrivate anche dal mondo delle istituzione e della cultura. Il sindaco di Genova e assessore alla Cultura Marco Bucci, si è detto “commosso e orgoglioso” e ha aggiunto: “Abbiamo creato una realtà culturale di rete con al centro il libro, con l’assegnazione potremo innalzare il livello culturale della città, dai cittadini ai turisti, dai giovani agli operatori economici”.

Mentre Vittorio Sgarbi, sottosegretario al ministero della Cultura, sentito dalla agenzia Adnkronos subito dopo la proclamazione, ha commentato: “La scelta di Genova quale città Capitale del Libro è una scelta tanto inevitabile quanto sbagliata. Troppo facile scegliere Genova o Firenze fra le sei finaliste che comprendevano anche Lugo, Nola, San Quirico d’Orcia e San Salvo. Bisogna istituire tre fasce: grandi città metropolitane, medie città di provincia e piccoli comuni sotto i diecimila abitanti. L’ho detto mille volte all’ex ministro Franceschini e ancora non l’ha capito il nuovo ministro Sangiuliano”.

Le istituzioni hanno dato poi appuntamento a questa sera, giovedì 9 marzo alle 19, quando la facciata del Palazzo della Regione in piazza De Ferrari si illuminerà per celebrare la proclamazione di Genova a Capitale Italiana del Libro 2023.

Saranno presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore del Comune di Genova Matteo Campora e il presidente della Fondazione Palazzo Ducale Beppe Costa.