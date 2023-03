Genova ai tempi della Repubblica, da domani in mostra a Palazzo della Meridiana

Genova. Una nuova mostra, dal titolo ‘Straordinario e quotidiano da Strozzi a Magnasco. Umane contraddizioni negli occhi dei pittori’, cura di Agnese Marengo e Maurizio Romanengo, arriva a Palazzo delle Meridiana a partire da domani, giovedì 16 marzo, e in programma fino al 16 luglio 2023.

La mostra è un viaggio nella vita a Genova ai tempi della Repubblica attraverso lo sguardo degli

artisti, attenti osservatori del quotidiano e testimoni privilegiati di eventi straordinari.

Quaranta opere di artisti genovesi dal Cinquecento al Settecento tra disegni e dipinti provenienti

da musei e collezioni private mettono in luce aspetti comuni e inconsueti della società del tempo.

Venti pittori tra cui Bernardo Strozzi, Grechetto, Gioacchino Assereto, Luciano Borzone, Domenico Fiasella, i fratelli De Wael, Bartolomeo Guidobono, Alessandro Magnasco offrono al visitatore la chiave per confrontarsi con donne e uomini dipinti secoli fa ma mossi dalle sempre presenti umane contraddizioni.

“Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare un’ importante mostra d’arte accompagnata dal restauro di tre disegni di Alessandro Magnasco di proprietà del Comune di Genova per conservare al meglio il patrimonio artistico della nostra città – afferma Davide Viziano, Presidente dell’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana – e lo abbiamo potuto realizzare grazie ai numerosi Partner dell’Associazione che anche per il 2023 ci hanno sostenuto con grande generosità: la cultura è motore di ripresa e di ottimismo in questo periodo storico molto complesso”.

“Grazie allo sguardo acuto dei pittori, talvolta ironico e sempre sensibile, gli artisti sono gli interpreti ideali della propria epoca”, commentano i curatori, Agnese Marengo e Maurizio Romanengo, “Mettono infatti in scena più o meno consapevolmente una propria visione dell’umanità, con un occhio a ciò che li circonda e uno a ciò a cui aspirano, dando forma alla propria voce, ma anche a quella dei committenti, siano essi religiosi o laici, istituzioni pubbliche o raffinati collezionisti”.

Aspetti concreti o ideali dell’esistenza affiorano dalle loro opere, non solo quando “fotografano” accadimenti o personaggi reali, ma anche quando raccontano per immagini storie straordinarie, lontane dal quotidiano: soggetti sacri, mitologici o di storia antica, slegati dal presente.

Attraverso cinque sezioni tematiche il visitatore scopre opere di segno opposto, per uno stimolante confronto tra rappresentazioni di aspetti conflittuali della società del tempo. In un ideale viaggio che continuamente muove dal particolare all’universale si susseguono lungo il percorso “Straordinario e quotidiano”, “Miseria e nobiltà”, “Ozio e negozio”, “Santi e peccatori” e “Corpi svelati e abiti indossati”.

Il percorso della mostra si snoda nelle cinque sale espositive al primo piano nobile del Palazzo della Meridiana, la dimora cinquecentesca che fu dei Grimaldi uno dei 42 Palazzi dei Rolli Patrimonio UNESCO dal 2006.

Nel periodo di apertura dell’esposizione, da marzo a luglio, la mostra ospiterà un’opera dedicata allo speciale rapporto tra Genova e il mare a cui la mostra dedica un’attenzione particolare in previsione del Gran finale di Ocean Race di giugno prossimo.

Il nuovo “invitato” dialogherà con dipinti e disegni per circa un mese, per poi cedere il posto all’ospite successivo. La mostra aderisce al Network “Sulla rotta dei capolavori” voluto dal Comune di Genova e curato da Anna Orlando, che da maggio a settembre offrirà ai visitatori da tutto il mondo in arrivo per la finale di The Ocean Race, e non solo, il meglio dell’offerta culturale della città di Genova.

Durante il periodo di apertura della mostra verranno organizzati incontri e visite esclusive con i

curatori, oltre a visite guidate e laboratori didattici dedicati alle scuole di ogni genere e grado.

Info

– Apertura: da Giovedì 16 Marzo fino a Domenica 16 Luglio 2023

– Giorni e orari di apertura: da Mercoledì a Domenica e Festivi: h 11-18. Lunedì e Martedì chiuso. -Biglietto d’ingresso: € 10,00 (intero) € 8,00 (ridotto), € 4,00 (scuole e bambini).

Il catalogo è edito da Sagep, Genova (35 €; 28 € in mostra)