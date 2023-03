Genova.

94′ Ingenuità del Genoa che lascia Sabelli uno contro uno con il difensore che si rifugia in corner. Arriva anche Iannarilli a saltare, ma il Genoa riesce a uscire. Tuttavia l’arbitro fischia un fallo di mano allo stesso Sabelli. Battuta lunghissima che Martinez blocca in uscita e finisce qui

91′ Discesa di Criscito che sbaglia la misura del cross per Salcedo

90′ 4 minuti di recupero

90′ Ekuban! Tentativo da posizione impossibile parato sul primo palo da Iannarilli

90′ Salcedo! Colpo di testa sul corner battuto dallo stesso Jagiello

89′ Jagiello! Ripartenza genoana, il centrocampista non ci pensa due volte e scocca un rasoterra velenoso da fuori area che Iannarilli mette in angolo

88′ Ammonito Sorensen, che atterra proprio Ekuban, lanciato in velocità da una bella sponda di testa di Salcedo

86′ Ovazione per l’ingresso di Ekuban che torna dopo un lungo infortunio: rileva Puscas

86′ Cross dalla destra di Sabelli che si tramuta in un tiro, palla di poco sopra la traversa

83′ Altro corner per il Genoa, stavolta guadagnato da Salcedo, che aizza il pubblico nella Sud

82′ Tiro dalla distanza di Palumbo, deviato da Badelj, tra le braccia di Martinez

79′ Doppio cambio nel Genoa: entrano Jagiello per Strootman e Salcedo per Gudmundsson

77′ Ultimi cambi per la Ternana: esce Falletti ed entra Capanni, esce Martella ed entra Donnarumma

76′ L’islandese batte sul secondo palo: colpo di testa di Bani a lato

76′ Cross di Gudmundsson, Sorensen si rifugia in angolo di testa

72′ Ora è la Ternana a guadagnare un angolo e a spingere di nuovo sugli sviluppi il diagonale pericoloso di Palumbo è deviato da Martinez di nuovo in corner. Gli ospiti però non sfruttano e la palla finisce sul fondo

70′ La palla dal corner arriva a Puscas: colpo di testa, palla sul fondo

70′ Nuovo corner guadagnato dal Genoa per un tiro di Gudmundsson deviato da un difensore

69′ Nella Ternana fuori Coulibaly entra Proietti, esce Di Tacchio entra Agazzi

68′ Altra magia di Gudmundsson: ci vogliono tre uomini per fermarlo, poi Badelj riconquista palla e insacca, ma l’arbitro fischia per un fallo dello stesso su Sorensen

66′ Corner per la Ternana messo fuori da Puscas, l’azione prosegue ma poi viene fermata per fuorigioco di Partipilo

65′ Gudmundsson murato dopo una magia in area che gli ha permesso di liberarsi di due avversari

63′ Difesa della Ternana che prolunga e si rifugia in fallo laterale

61′ Frendrup! Tiro di prima intenzione dal limite dell’area che Iannarilli mette sopra la traversa con un colpo di reni. Calcio d’angolo

59′ Nella Ternana esce Cassata ed entra Corrado

58′ Nel Genoa entrano Criscito e Frendrup per Haps, infortunato, e Sturaro

56′ Altro corner per la Ternana, che ora sta impegnando maggiormente il Genoa

53′ Annullata rete al Genoa per fuorigioco: Puscas era oltre i difensori sul cross basso dalla destra di Strootman

51′ Nulla di fatto per la Ternana con Diakité che conclude fuori, c’era anche fuorigioco

50′ Martinez non agguanta il pallone in uscita sul cross da calcio da fermo di Palumbo. Palla in corner

48′ Occasione Genoa: lancio in profondità, Sturaro aggancia e si invola verso Iannarilli che respinge il tiro in uscita. Genoa a un passo dal raddoppio

46′ Cross per il colpo di testa di Sorensen, Dragusin devia in angolo

46′ Si riparte con palla alla Ternana

Primo tempo tra Genoa e Ternana che termina sull’1-0 per i rossoblù. La rete di Badelj al 13′ ha sbloccato il risultato, capitalizzando un’azione partita dalla destra con un cross di Sabelli spizzato da Puscas e rimesso in mezzo da Haps. Genoa che appare tonico e dinamico, anche se ha creato una sola altra occasione pericolosa con un colpo di testa di Puscas da distanza ravvicinata (21′). Ternana che si difende e riparte, quando riesce, in contropiede. Partipilo ha sfiorato il pareggio al 31′ con un sinistro a giro non troppo distante dal palo alla destra di Martinez.



45′ Un minuto di recupero

45′ Corner guadagnato dalla Ternana dopo una lunga azione condotta da Falletti e un vantaggio concesso dall’arbitro per fallo di Sturaro

43′ Stavolta il cross di Gudmundsson dal corner raggiunge Dragusin, ma l’esito è lo stesso: palla alta sopra la traversa

42′ Altro angolo guadagnato dal Genoa dopo una bella azione tutta sulla sinistra tra Strootman, Puscas e Gudmundsson. Ancora una volta la Ternana si salva in extremis con Diakité

40′ Ammonito Partipilo per un fallo su Vogliacco

36′ Altro corner guadagnato dal Genoa che però si conclude ancora con un colpo di testa di Bani che termina alto

31′ Occasione Ternana: Partipilo si accentra e prova un tiro a giro col sinistro che sfiora il secondo palo

28′ Batte Gudmundsson, colpo di testa di Bani alto

27′ Accelerazione di Haps, cross respinto da Diakité e altro angolo per il Genoa

24′ Punizione di Palumbo battuta profonda, Partipilo non ci arriva

21′ Occasione Genoa: cross di Sabelli, colpo di testa di Puscas a due passi dalla porta, Iannarilli blocca

18′ Martinez esce in presa alta e blocca un tentativo di Diakité

17′ La Ternana guadagna un angolo: Vogliacco in scivolata evita che un cross basso di Cassata arrivi dalle parti di Martinez

16′ Altro corner guadagnato dal Genoa per una svirgolata di Diakité su cross dalla destra, nulla di fatto.

13′ Gol del Genoa! Haps rimette in mezzo una palla che sembrava destinata a spegnersi sul fondo dopo un cross di Sabelli prolungato da Puscas: Badel, tutto solo nell’area piccola col destro mette in rete

12′ Tiro al volo di Di Tacchio dal limite dell’area dopo una corta respinta del Genoa sul corner battuto dalla Ternana

11′ Primo corner guadagnato dalla Ternana: Sturaro di testa devia un cross in mezzo di Palumbo scaturito da calcio piazzato

9′ Battuta di Gudmundsson, Iannarilli smanaccia in uscita

8′ Stop a seguire di Puscas in area di rigore e Diakité si rifugia in angolo prima che l’attaccante possa tirare

5′ Calcia Gudmundsson e il colpo di testa di Bani finisce sul fondo: inutili le proteste genoane per una deviazione presunta di Sorensen che sembrava abbastanza evidente

4′ Batte Gudmundsson, difesa ternana che devia in fallo laterale sui cui sviluppi il Genoa guadagna ancora un corner dall’altro lato del campo, il destro

3′ Genoa che guadagna un corner per un rinvio svirgolato di Partipilo

3′ Subito fallo su Haps e calcio di punizione dalla sinistra per il Genoa

1′ Si parte con palla al Genoa, che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio per le vittime del naufragio di Cutro.

Giornata calda al Ferraris, scenario alle 16:15 di Genoa-Ternana, con i rossoblù che hanno l’occasione per allungare sul Bari e rosicchiare qualcosa al Frosinone dopo il pareggio di ieri tra le due.

Gilardino conferma gli undici titolari della partita vittoriosa contro il Cosenza. Ternana reduce da due pareggi nelle ultime due partite. Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Sturaro (58′ Frendrup), Badelj, Strootman (79′ Jagiello), Haps (58′ Criscito), Gudmundsson (79′ Salcedo), Puscas (86′ Ekuban).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Semper, Ilsanker, Matturro, Lipani, Hefti, Yalcin, Dragus.

Ternana: Iannarilli, Diakité, Sorensen, Mantovani, Cassata (59′ Corrado), Coulibaly (69′ Proietti), Di Tacchio (69′ Agazzi), Martella (77′ Donnarumma), Palumbo, Falletti (77′ Capanni), Partipilo.

Allenatore: Lucarelli

A disposizione: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Onesti, Capuano, Paghera, Bogdan.

Arbitro: Camplone di Pescara

Ammoniti: Partipilo, Sorensen (T)

Spettatori: 20.239 abbonati, 6.231 biglietti venduti (di cui 508 ospiti), per 94.041 euro di incasso