Genoa, stagione finita per Haps: oggi l’operazione al San Martino

Genova. Dopo tre giorni di sosta, ieri pomeriggio (22 marzo) il Genoa è tornato a Pegli e subito è arrivata una brutta notizia. Proprio durante gli allenamenti Ridgeciano Haps si è dovuto fermare per un brutto infortunio alla caviglia. A poco meno di 24 ore, il giocatore si è già sottoposto all’operazione.

Come comunicato dalla società, infatti, oggi il terzino rossoblù è stato operato all’ospedale San Martino di Genova per ridurre la frattura del perone sinistro. Per lui stagione finita.

Un’altra tegola dunque si abbatte sulla fascia sinistra del Genoa, Haps infatti era arrivato in rossoblù a gennaio dal Venezia proprio per sostituire Pajac, dopo l’infortunio al crociato.

Per il giocatore del Suriname era arrivata nei scorsi giorni la convocazione in nazionale, alla quale però aveva rinunciato per riprendersi definitamente dalle botte alla caviglia prese durante le ultime due partite. Durante l’allenamento di ieri, però, l’infortunio che pone fine alla sua stagione.

Si allunga quindi la lista degli infortunati, mister Gilardino spera però di recuperare per la prossima gara con la Reggina Coda e Aramu. Saranno monitorate nei prossimi giorni invece le condizioni di Puscas che si sta sottoponendo alle terapie per il fastidio al ginocchio destro che lo ha fermato durante il riscaldamento della partita con il Brescia.