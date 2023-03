Genoa, riprendono gli allenamenti a Pegli: atteso il rientro in gruppo di Coda e Aramu

Genova. Dopo la vittoria sul Brescia e tre giorni di sosta per ricaricare le batterie, questo pomeriggio il Genoa si è ritrovato a Pegli per riprendere gli allenamenti.

Assenti, per la convocazione in nazionale: Fini, Dragusin e Lipani. Resto del gruppo invece a disposizione di mister Gilardino, ad eccezione degli infortunati che il tecnico rossoblù e il suo staff cercheranno di recuperare per la prossima gara con la Reggina, in programma al Ferraris venerdì 31 marzo alle ore 20:30.

Tra loro Coda e Aramu, fermi da quasi un mese: l’attaccante per un problema al polpaccio, il centrocampista per una distrazione al flessore destro. Entrambi si stanno allenando a parte, ma nel giro di pochi giorni dovrebbero rientrare in gruppo.

Situazione più difficile invece per Puscac che si sta sottoponendo alle terapie per il fastidio al ginocchio destro che lo ha fermato durante il riscaldamento della partita con il Brescia. Le condizioni della punta rossoblù saranno valutate nei prossimi giorni, l’obiettivo è di poterlo vedere almeno in panchina nella partita contro la squadra emiliana.