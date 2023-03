Il Genoa batte la Reggina 1-0 e vola: Coda torna e segna, Martinez saracinesca al 97′

Genova. Quarta vittoria consecutiva per il Genoa, che batte 1-0 la Reggina in una vera e propria battaglia di nervi e falli. Basta il gol di Coda, rientrato a disposizione, al 36′ per avere ragione della tignosa squadra di Inzaghi. Il Genoa ha sprecato una valanga di occasioni per raddoppiare, soprattutto alla fine del primo tempo. Nella ripresa ancora il Genoa, con Gudmundsson ed Ekuban che ci provano senza successo. In pieno recupero prima Badelj colpisce la traversa su calcio piazzato, poi Martinez compie un miracolo vero togliendo da sotto la traversa un tentativo di Canotto al 97′. Il Genoa vola a 59 punti e può stare a guardare con tranquillità Cagliari-Sudtirol e Bari-Benevento, con un occhio a Perugia-Frosinone. La capolista, per ora dista solo tre punti.



97′ Finisce così! Altra vittoria per il Genoa.

96′ Miracolo di Martinez! Salva tutto su Canotto volando a togliere il pallone da sotto la traversa. Corner per la Reggina che non sfrutta

95′ Batte Badelj e colpisce la traversa!

94′ Altro cartellino giallo: ammonito Camporese per un fallo su Ekuban. Punizione interessante da poco sopra la lunetta.

92′ Nel Genoa fuori Gudmundsson ed entra Salcedo

90′ Saranno cinque i minuti di recupero

90′ Mischia furibonda dopo l’ennesimo fallo non fischiato proprio davanti alla panchina del Genoa, Rivas e Strootman si spintonano e poi arrivano tutti gli altro. Alla fine viene espulso Sturaro

86′ Batte Gudmundsson: pallone che non va tanto lontano dall’incrocio alla sinistra di Colombi

85′ Un po’ a sorpresa Aureliano fischia un fallo per il Genoa che si ritrova a calciare una punizione dalla lunetta dell’area di rigore

84′ Altra ammonizione: Gagliolo atterra Strootman

83′ Nella Reggina esce Di Chiara per Cicerelli

82′ Ammonito Gudmundsson per un fallo su Cionek che si rende protagonista di una scena madre

80′ Ammonito Vogliacco per un fallo a centrocampo su Gori

78′ Ekuban! Destro potente da fuori area che termina sopra la traversa, era stato liberato da un colpo di tacco di Gudmundsson

77′ Nella Reggina escono Strelec per Canotto, Hernani per Gori. Fischiatissimi

76′ Ekuban brucia Camporese sullo scatto breve, il giocatore lo strattona, ma l’attaccante resiste. Alla fine il difensore spedisce in angolo. Proteste del Genoa che volevano il fallo. Sugli sviluppi del corner sinistro al volo di Strootman fuori non di molto

70′ Arriva il primo giallo per il Genoa: è Badelj a finire sul taccuino dei cattivi per un pestone su Di Chiara

69′ Ammonizione anche per Hernani, anche lui per un fallo

66′ Doppio cambio nella Reggina: entrano Fabbian per Mejer e Rivas per Bouah

65′ Ammonito Majer per un fallo

63′ La Reggina regala un angolo al Genoa: svirgolata al centro dell’area di Cionek senza pressione di nessun giocatore genoano. Angolo poi non sfruttato

62′ Martinez lancia direttamente per Gudmundsson sulla trequarti avversaria, Colombi costretto a uscire con la testa perché fuori area di rigore

59′ Occasione Genoa: Gudmundsson parte solo contro due avversari, si allarga per il tiro e trova la respinta in tuffo di Colombi, arriva Ekuban defilato a sinistra e ci prova lui. Cionek respinge in scivolata

57′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Sturaro per Frendrup e Coda per Ekuban

55′ Reggina fermata in fuorigioco, ma il tiro era comunque stato parato da Martinez

53′ Ammonito Cionek per un braccio alto su Gudmundsson

52′ Occasione Reggina! Tiro di Menez appena dentro l’area, Martinez si allunga in tuffo e respinge

50′ Vogliacco non ci arriva e il Genoa fallisce il raddoppio! Sul corner palla sul secondo palo che arriva a Ilsanker. Sfera rimessa in mezzo dove in scivolata Vogliacco non arriva per un soffio

49′ Aggancio delizioso di Coda che rientra sul sinistro e guadagna un corner

49′ Grande chiusura di Vogliacco su Hernani

46′ Si riparte con palla al Genoa, che ora attacca verso la Nord

Primo tempo tra Genoa e Reggina che termina con i rossoblù in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Massimo Coda, tornato disponibile dopo l’infortunio. Un colpo da biliardo al 36’che sfrutta la sponda del secondo palo capitalizzando una ripartenza di Sturaro con la Reggina un po’ sbilanciata. Partita molto nervosa, con Bani costretto a uscire al 12′ a causa di un taglio in testa procurato da uno scontro aereo con Strelec. Dentro Ilsanker. L’arbitro Aureliano non è sembrato sinora all’altezza della situazione: pignolo e poco attento nella gestione della partita. Dopo il gol il Genoa si è divorato il raddoppio in pieno recupero ancora con Coda (due volte) e con Badelj.



50′ Ancora occasione per il Genoa: Coda anche lui dal centro dell’area indirizza fuori disturbato da un difensore

49′ Raddoppio fallito da Badelj, stavolta Coda in versione assistman appoggia per il centrocampista che dal centro dell’area tira al volo centralmente favorendo la respinta di Colombi

47′ Corner per la Reggina che si risolve con una presa alta sicura

45′ Saranno 6 i minuti di recupero

45′ Occasione clamorosa fallita dal Genoa: azione meravigliosa del Genoa innescata da una sponda di Coda che favorisce lo scatto di Gudmundsson in profondità. L’islandese resiste a una carica e mette in mezzo proprio per Coda solo al centro dell’area. Questa volta l’attaccante sbaglia tutto col destro, sciabattando il pallone. Palla fuori.

41′ Ammonito Menez per un fallo su Sabelli

39′ Bouah a terra dopo un fallo di Criscito, proteste della Reggina

36′ Coda! Genoa in vantaggio! Il Grifone conquista palla a centrocampo con Sturaro, Reggina sbilanciata. Palla a Coda un po’ defilato in area, ma che con un colpo da biliardo col destro va a insaccare sfruttando la sponda del palo opposto

33′ Ancora un fallo fischiato contro il Genoa che suscita le proteste del pubblico

30′ Gioco spezzettato e tanti fischi all’indirizzo dell’arbitro Aureliano

27′ Coda atterrato al vertice sinistro dell’area di rigore, altra punizione per il Genoa che però non viene sfruttata: la Reggina sbroglia di testa e c’era anche un fuorigioco

19′ Il Genoa non sfrutta il calcio d’angolo. Nel frattempo check del var per un sospetto tocco di mano in area della Reggina. Nulla di fatto

18′ Calcia lo stesso islandese, palla deviata dalla barriera e calcio d’angolo

17′ Calcio di punizione guadagnato da Gudmundsson da posizione interessante, poco dietro la lunetta dell’area di rigore

15′ Cross dalla sinistra di Di Chiara, Strelec non arriva al colpo di testa da posizione favorevole per un soffio, palla che si spegne in fallo laterale

12′ Entra Ilsanker al posto di Bani, che va negli spogliatoi sulle proprie gambe ma con una vistosa fasciatura alla testa. Vogliacco fa il centrale ora



9′ Scontro violento tra Strelec e Bani, ad avere la peggio è il difensore rossoblù che si procura un taglio alla testa

2′ Prima conclusione in porta della Reggina: cross dalla destra per Hernani che di testa indirizza senza troppa forza verso Martinez. Il portiere blocca senza problemi

1′ Partiti, palla alla Reggina, in maglia bianca, che attacca verso la Nord

‘Dagghe Zena anemmo a guägnâ’ è lo striscione esposto in Gradinata Nord che accoglie le squadre in campo, clima delle grandi occasioni. Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris che segna il record di presenze, oltre trentamila, per la partita tra Genoa e Reggina. Il pubblico rossoblù si schiera a sostegno della squadra, chiamata al match per continuare a inseguire l’obiettivo Serie A senza passare dai playoff.

Torna Coda, Criscito come previsto titolare. Lunghe file ai tornelli per entrare in ogni settore.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Martinez, Dragusin, Bani (12′ Ilsanker), Vogliacco, Sabelli, Sturaro (57′ Frendrup), Badelj, Strootman, Criscito, Gudmundsson (92′ Salcedo), Coda (57′ Ekuban).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Semper, Aramu, Jagiello, Matturro, Lipani, Hefti, Puscas, Dragus.

Reggina: Colombi, Cionek, Camporese, Gagliolo, Bouah (66′ Rivas), Majer (66′ Fabbian), Crisetig, Hernani (77′ Gori), Di Chiara (83′ Cicerelli), Menez, Strelec (77′ Canotto).

Allenatore: Inzaghi

A disposizione: Contini, Aglietti, Loiacono, Cicerelli, Terranova, Lombardi, Bondo, Liotti.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Ammoniti: Badelj, Vogliacco, Gudmundsson (G); Menez, Cionek, Majer, Hernani, Gagliolo, Camporese (R)

Espulso: Sturaro al 90′

Spettatori: Totale presenti 30.755, incasso 163.923