Genoa, Gilardino: Gudmundsson determinante, ha estro e deve essere libero di svariare

Genova. Una partita che era temuta da tanti tifosi perché a volte per il Genoa è più difficile giocare contro le squadre che mirano a portare a casa uno 0-0, stavolta, contro il Cosenza, non è andata così. Il 4-0 rotondo ridà sicurezza ai rossoblù anche alla luce dei risultati dei diretti avversari. Il Genoa torna secondo a 50 punti mettendo un punto tra sé e il Bari.

“Sono partite che se le affronti con pazienza ed equilibrio − afferma mister Alberto Gilardino − quando le sblocchi sono più semplici. Nulla è scontato, ma se noi lo desideriamo fortemente, con sacrificio nel proporre con perseveranza le cose che facciamo in settimana, i risultati arrivano”.

Gilardino non vuole fare figli e figliastri: “Hanno risposto tutti alla grande. Bani ha voluto giocare a tutti i costi con un problema che ha da quattro giorni, questa è una rosa positiva negli atteggiamenti”. Tuttavia per Gudmundsson è inevitabile spendere qualche parola, visto come sta giocando e come sta incidendo in questo ruolo quasi da seconda punta: “Lui è un giocatore che ha tantissimo estro e bisogna lasciarlo libero di svariare sul fronte d’attacco. Ha un controllo orientato in avanti fenomenale, quando si accende è per noi determinante”.

Di sicuro oggi si è visto tanto gioco dal basso, una pressione che ha propiziato gol e azioni pericolose: “Siamo stati bravi a proporre e a determinare certe situazioni, abbiamo costruito già da Joseph Martinez azioni pericolose. I ragazzi sono stati molto bravi”.

Dopo Boci e Lipani è arrivato anche il terzo esordio di un giovanissimo: Accornero. “Li ho avuti per cinque mesi, so le loro qualità tecniche. Lui era felicissimo. Sono contento per lui. Questo è solo l’inizio, il punto di partenza”.

Ancora zero gol subiti e Ferraris sempre più fortino: “Un aspetto fondamentale per me − dice Gilardino − la volontà quotidiana negli allenamenti è questa: saper difendere in ogni zona del campo, non solo col reparto difensivo, ma con tutta la squadra con gli attaccanti primi difendenti”.