Genoa-Cosenza LIVE (1-0). Dragusin colpisce ancora, Grifone in vantaggio

Genova. Genoa in vantaggio alla fine del primo tempo contro un Cosenza che fa veramente fatica a contenere gli uomini di Gilardino e a ripartire. Tuttavia a sbloccarla è sempre lui, l’uomo-gol delle ultime giornate: Dragusin. Per lui terza rete in quattro partite: colpo di testa al 33′ a capitalizzare un calcio piazzato di Gudmundsson con la difesa degli ospiti che se l’era proprio dimenticato. Il Genoa ha comunque raccolto poco rispetto a quanto prodotto: diversi i tentativi dalla distanza, uno su tutti quello di Strootman al 30′ che ha costretto Micai alla deviazione in angolo. Tra le occasioni degne di nota due colpi di testa di Sabelli: il primo, al 20′ ha scheggiato la traversa, il secondo al 39′ da posizione impossibile ha costretto Micai al colpo di reni. Il Genoa dovrà cercare di mettere in cassaforte il risultato per evitare che il Cosenza possa rientrare in partita con un guizzo.



40′ Sugli sviluppi dell’angolo ci prova Strootman al volo dal limite: palla sul fondo

39′ Occasione Genoa: un lancio dalle retrovie che sembra lungo si trasforma in un assist per Sabelli, che sulla linea di fondo colpisce di testa verso la porta e costringe Micai al colpo di reni per deviare in corner

38′ Corner per il Genoa: la punizione defilata di Gudmundsson è stata deviata nel mucchio in area

35′ C’è un espulso nella panchina del Cosenza

33′ Gol del Genoa! Dragusin la infila di testa indisturbato capitalizzando un calcio piazzato guadagnato da Sturaro e battuto da Gudmundsson. Il difensore è stato letteralmente dimenticato dalla difesa del Cosenza

31′ Sull’angolo è Vogliacco a tentare il colpo di testa, ma sbaglia la mira da posizione ghiotta

30′ Strootman! Il centrocampista ha spazio per il tiro e ci prova dal limite: Micai devia in corner

25′ Ancora Gudmundsson tenta da fuori area dopo essersi liberato accentrandosi, ma l’esito non è come sperava: palla ampiamente sopra la traversa

20′ Occasione Genoa: cross di Haps prolungato da un difensore avversario sul secondo palo, Sabelli ci prova di testa e la palla scheggia la traversa

17′ Corner corto per il Genoa dopo un fallo subito da Sabelli, batte Sturaro, ma la difesa libera di testa in fallo laterale

14′ Tentativo di Gudmundsson da fuori area: facile parata di Micai

10′ Cross di Gudmundsson dalla sinistra, colpo di testa di Puscas che salta da fermo e non imprime forza: palla tra le braccia di Micai

5′ Calo non regge la pressione e scaraventa la palla in angolo dal limite della propria area di rigore. Corner non sfruttato, con palla che finisce sul fondo dopo un tentativo dalla distanza

3′ Genoa subito col cipiglio giusto. Gudmundsson prova il lancio in area, ma è troppo lungo. palla sul fondo

1′ Lancio lungo di Strootman per Haps, la palla in qualche modo arriva a Puscas, stop di petto e tiro alle stelle

1′ Si parte con palla al Cosenza, in maglia bianca. Genoa che attacca verso la Sud in questo primo tempo

Posticipo da non fallire per il Genoa alla luce dei risultati di giornata quello di questa sera al Ferraris contro il Cosenza ultimo in classifica. Frendrup in panchina, a centrocampo Gilardino sceglie Badelj e Strootman. Haps titolare dopo essere entrato in corsa a Cagliari. Si rivede Ekuban in panchina. Nutrita presenza dei tifosi del Cosenza nel settore ospiti.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Badelj, Strootman, Sturaro, Haps, Gudmundsson, Puscas.

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Semper, Criscito, Salcedo, Ekuban, Jagiello, Frendrup, Matturro, Lipani, Hefti, Yalcin, Dragus, Accornero.

Cosenza: Micai, Rispoli, Meroni, Vaisanen, Venturi, Cortinovis, Calò, Brescianini, Marras, D’Urso, Nasti.

Allenatore: Viali

A disposizione: Lai, Marson, Rigione, Kornvig, D’Orazio, Salihamidzic, Agostinelli, Delic, Martino, La Vardera, Florenzi, Zilli.

Arbitro: Giua di Olbia

Ammoniti:

Spettatori: 20.239 abbonati, biglietti venduti 4.131 (di cui 898 settore ospiti) per un incasso di 57.199 euro.