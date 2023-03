Genoa, a Cagliari un punto prezioso. Gilardino: “Match equilibrato, bravi a rimanere in partita fino all’ultimo”

Ieri sera presso la Unipol Domus di Cagliari i padroni di casa guidati da Claudio Ranieri e il Genoa si sono affrontati in occasione della ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Il match è terminato sul punteggio di 0-0, un pareggio certamente prezioso ma non del tutto soddisfacente per entrambe considerando i risultati maturati dalle dirette concorrenti. Bari (-1) e Sudtirol (-3) hanno infatti vinto avvicinando il Grifone, questo mentre il Cagliari vede allontanarsi probabilmente in maniera definitiva la possibilità di centrare la promozione diretta in Serie A.

Il match, soprattutto nel secondo tempo, è stato ricco di emozioni. L’impressione però è stata quella che, il pari, fosse un risultato considerato “accettabile” da entrambe le squadre. Dopo una prima frazione bloccata dunque, i secondi 45’ hanno regalato qualche trama offensiva in più, ma le difese delle due compagini si sono dimostrate impeccabili.

Il Genoa si è così confermato come la seconda miglior retroguardia del campionato, questo tornando tuttavia a conoscere una sterilità offensiva che, tralasciando qualche circostanza, continua a rappresentare un limite per la squadra di Gilardino. Senza Coda e Aramu servirà trovare altre soluzioni per centrare la via della rete.

Nel post partita a commentare la prestazione del Grifone è stato proprio Alberto Gilardino, allenatore il quale ha esordito dichiarando: “Questa sera mi è piaciuto l’atteggiamento. Avevo chiesto ai ragazzi di interpretare la partita proprio come hanno fatto e credo che nel primo tempo abbiamo avuto in mano la gara dal punto di vista del palleggio. Superata la prima linea di pressione del Cagliari avremmo dovuto essere più verticali, attaccare di più la profondità cercando più giocate tra le linee. A tratti è stata una partita equilibrata, abbiamo però anche avuto delle occasioni per poterla vincere. I ragazzi sono stati bravi a rimanere sempre in gara e a crederci. Abbiamo conquistato un punto fondamentale.”

In seguito l’intervistato ha rivelato di sperare di poter recuperare Bani il prima possibile: “Farà una risonanza, mi auguro di poter contare su di lui per la sfida di lunedì (contro il Cosenza al Ferraris, ndr) altrimenti si andrebbe a sommare ai tanti infortuni dell’ultimo periodo.”

Infine Gilardino ha commentato il suo percorso, 25 punti in 12 partite da quando ha preso la guida della prima squadra: “I ragazzi mi stanno sorprendendo per la loro volontà e per la loro attitudine. Hanno immediatamente compreso le mie richieste, penso di essergli entrato subito per essere riusciti a cambiare passo così rapidamente.”