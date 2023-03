Futsal, la Sampdoria cala la manita a Milano: blucerchiati scatenati nella ripresa

Genova. Sampdoria che riaccende i riflettori sul campionato, dopo una settimana di sosta che ha permesso ai blucerchiati di ricaricare le batterie in vista dell’ultimo sprint. Si riparte da Gorgonzola, per la non facile trasferta in casa del Milano. Il primo tentativo dei ragazzi di Hugo de Jesus porta la firma di Gonzalo Galan, dopo una manciata di secondi, ma la difesa di casa fa buona guardia davanti alla porta di Valdemi. Al 7′ Pedrinho lavora un buon pallone sulla sinistra, mette dentro per Saponara che cerca il tap-in sottomisura ma trova solo il piede di un difensore e si deve accontentare del corner.

Il primo tentativo del Milano arriva al 12′ con la botta dalla distanza di Marco Peverini. Lo Conte deve solo accompagnare con lo sguardo, la palla si spegne abbondantemente alta sopra la traversa. Al 14′ ci prova Renoldi, che raccoglie l’assist di Pedrinho e scarica un violento sinistro sul quale il portiere di casa risponde d’istinto. Come spesso accade in partite così bloccate, a spezzare l’equilibrio è un calcio piazzato, che arriva al 17′: tocco laterale verso la sinistra per Marco Peverini, colpo di prima intenzione e palla in rete.

La risposta della Samp è in una botta di Foti dalla distanza che sibila di poco sopra la traversa. Poco dopo ci prova Pedrinho, ben servito dal tocco intelligente di Galan su calcio di punizione. La sua conclusione viene deviata in angolo. Proprio dal corner, però, arriva il pareggio blucerchiato: Galan si smarca benissimo sul secondo palo, Renoldi lo vede e gli serve un pallone col contagiri, che il numero 18 deve solo spingere in rete da due passi. La Samp trova così il pari a pochi secondi dalla sirena che manda le squadre negli spogliatoi per l’intervallo.

La ripresa si apre con il sorpasso blucerchiato, firmato da Alessio Saponara. Il pivot lavora benissimo lungo l’out di destra ma il suo tiro viene respinto da Valdemi in uscita. La palla carambola ancora sul corpo del giocatore della Samp e schizza in rete. I blucerchiati hanno il grande merito di sfruttare al meglio il momento positivo, centrando subito anche il goal del 3-1: Lo Conte vede un pertugio e lascia la propria area, creando superiorità numerica e cedendo poi Renoldi. Quest’ultimo aspetta l’uscita di Valdemi e serve un cioccolatino a Pedrinho, dalla parte opposta. Il brasiliano ha la porta spalancata e non sbaglia.

Dopo qualche secondo, la gara potrebbe complicarsi ancor di più per Milano con l’espulsione di Santagati e i conseguenti due minuti di inferiorità numerica. La Samp però non riesce a concretizzare il vantaggio e si resta sul 3-1, almeno fino a 7’50 quando Gonzalo Galan s’inventa una splendida volée che Valdemi riesce solo a intuire. La Samp allunga ancora con Saponara, che prima ruba palla in attacco e poi scarica una bordata sotto la traversa fissando il punteggio sul 5-1. I minuti finali sono di sostanziale controllo per la Sampdoria, sebbene il Milano riesca ad accorciare le distanze con la rete di Hurtado a 2.30 dalla sirena, goal che fissa definitivamente il punteggio sul 5-2.

TABELLINO

MILANO: Santagati, Peverini M., Rrotani, Miramondi, Hurtado, Peverini L., Valdemi, Benelli, Morabito, Murone, Bianchi, Rao. All. Sau.

SAMPDORIA: Lo Conte, Foti, Ortisi, Pastorello, Santarello, Scigliano, Salamone, Renoldi, Pedrinho, Galan, Rossini, Saponara. All. De Jesus.

ARBITRI: Lupo di Palermo e Paverani di Roma 2 – CRONO: Di Bella di Piacenza.

RETI: 17’18 Peverini M., 19’40 Galan, 21’48 Saponara, 22’15 Pedrinho, 27’50 Galan, 29’30 Saponara, 37’55 Hurtado.

NOTE: Ammoniti Santagati, Foti e Galan al 19′.05, Rrotani al 34’20. Espulso Santagati al 23’40.