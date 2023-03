Furto dei gioielli della contessa Vacca Agusta: prosciolti in appello per prescrizione Raggio, il maggiordomo e gli altri imputati

Genova. Tutti prosciolti per intervenuta prescrizione gli imputati nel processo per il furto dei gioielli della contessa Francesca Vacca Agusta, tragicamente scomparsa l’otto gennaio 2011, a soli 58 anni, precipitando in mare dalla scogliera di Villa Altachiara a Portofino.

Oggi la Corte di appello di Genova ha ribaltato così la sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale nel 2019 che aveva condannato a nove mesi di reclusione l’ex compagno Maurizio Raggio difeso dall’avvocato Pasquale Tonani.

L’imprenditore era a processo insieme a altre persone per l’intricata vicenda della scomparsa di alcuni gioielli del valore stimato di circa un milione e mezzo di euro, tra i quali quelli appartenuti alla contessa, che sarebbero stati “custoditi” in una stanza segreta da un amico.

Secondo l’accusa Raggio avrebbe “custodito” i gioielli mentre stava divorziando dalla ex moglie e aveva in corso un contenzioso con il Fisco. Il giudice di primo grado aveva condannato a 4 anni e otto mesi il maggiordomo Hiran Perera (difeso da Emanuele Olcese), a 4 anni e due mesi Marco Barolo (impresario edile che sarebbe stato suo complice e avrebbe portato il tesoro in Romania), a 5 mesi Massimo Tarantolo Baldo e a 3 mesi Simone Di Bartolomei.

Secondo l’accusa, Perera avrebbe rubato i gioielli con la complicità di Barolo. Raggio avrebbe quindi minacciato Perera per ottenere la restituzione del bottino e sarebbero stati “aiutati” da Tarantolo Baldo e Di Bartolomei, ma il reato nel frattempo è andato prescritto per cui oggi è stata pronunciata la sentenza di non luogo a procedere.