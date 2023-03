Fuori uso da mesi l’unico campo da hockey a Genova, Bianchi: “Fine lavori il 22 marzo”

Genova. “Abbiamo una grande attenzione per il campo Arnaldi al Lagaccio, unico impianto cittadino adibito all’hockey ma lavori, tuttora in corso, hanno subito un rallentamento nella fase di avvio a causa dell’autorizzazione paesaggistica e degli interventi imprevisti, che si sono resi necessari nella fase di rimozione del manto erboso”.

Lo ha spiegato l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi rispondendo in consiglio comunale a un’interrogazione a risposta immediata presentata da Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde) preoccupato per la continuità degli allenamenti delle squadre giovanili impegnate in questa disciplina “di nicchia” ma con un sempre maggiore numero di appassionati.

Il problema è stato legato soprattutto alle tempistiche: “Si è arrivati al momento della posa del manto nella stagione invernale, un periodo non consono per queste lavorazioni – continua Bianchi – pertanto si è dovuto attendere l’innalzamento delle temperature per riprendere i lavori, che sono iniziati ieri e si concluderanno il 22 marzo. Il Comune si è subito attivato per far rispettare questo termine”.

A che punto siamo con i lavori, chiedeva Bruzzone: “Risulta uno stanziamento di 150mila euro per il rifacimento del manto del campo, che credo tra l’altro sia l’unico a livello regionale in grado di poter ospitare il campionato. Ci risulta però anche che i lavori siano in ritardo, gli atleti sono preoccupati di riavere il loro campo per l’inizio del campionato a breve”, il contenuto dell’interrogazione. Ora la speranza è che il rifacimento sia ultimato davvero entro la fine del mese.