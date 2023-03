Genova. Intervento dei vigili del fuoco di Genova nel pomeriggio, intorno alle 18, per una fuga di gas riscontrata in pieno centro, tra via XXV Aprile e vico Casana.

Il vicolo è stato interdetto al traffico per consentire la messa in sicurezza della falla, a opera anche dei tecnici di Ireti.

Non risultano evacuazioni o persone intossicate.