Genova. Dal 21 dicembre Claudio Galia non abita più in casa sua. È stato allontanato tre giorni prima che un enorme masso sfondasse una parete e gli piombasse esattamente in salotto: “Poteva essere una strage, io mi siedo lì ogni giorno a guardare la televisione”. A quasi tre mesi dalla frana della vigilia di Natale sono ancora tre gli appartamenti inagibili in via Posalunga, nel quartiere di Borgoratti, mentre si allungano i tempi per i lavori di messa in sicurezza che la ditta incaricata dall’Agenzia del demanio sta eseguendo in somma urgenza, nonostante il rimpallo sulla competenza per la gestione dell’area.

A riportare i danni più ingenti era stato l’interno 1 del civico 46, letteralmente sventrato la mattina dello scorso 24 dicembre. Per fortuna i vigili del fuoco avevano deciso di sgomberarlo in anticipo dopo uno smottamento di minore entità. “Qui siamo ancora in alto mare – racconta Galia, che ha acquistato l’appartamento nel 2017 -. Da allora non ho più casa mia e sto ancora pagando il mutuo. Per adesso vivo dalla mia fidanzata, abbiamo un cane di grossa taglia e la mancanza di spazio a volte è un problema. I danni? Non so nemmeno a chi potrò chiederli. Sappiamo che i lavori sono ancora in corso, ma non ci hanno più detto nulla. E pensare che l’avevo completamente ristrutturato, anche il terrazzo. Tutto perduto”.

Altri due appartamenti sono tuttora disabitati, gli interni 2 e 6, come disposto da un’ordinanza del sindaco del 6 marzo che evidenzia “il pericolo di caduta massi in quanto adiacenti all’area di accumulo della frana”. Chiusi anche i box e i locali commerciali nei fondi del palazzo. L’accesso avviene ancora grazie a un varco provvisorio aperto in uno dei box visto che l’ingresso dal portone è considerato insicuro ed è ancora off limits. È stato revocato invece lo sgombero per gli interni 5 e 8 della scala sinistra del civico 46A, a esclusione delle parti esterne pertinenziali. E nello stesso edificio è stato confermato per cinque appartamenti il divieto di accesso a balconi, terrazzi e aree esterne con obbligo di tenere le tapparelle abbassate tutto il giorno “poiché esposti al pericolo di proiezione e urto ai vetri di frammenti lapidei nel caso di caduta di massi”.

Nel frattempo “proseguono i lavori di messa in sicurezza del versante“, come conferma l’Agenzia del demanio che ancora una volta non si considera “responsabile né corresponsabile” dell’evento franoso. A gennaio l’assessore alla Protezione civile Sergio Gambino parlava di messa in sicurezza completata a marzo. Oggi il Demanio non fornisce tempistiche aggiornate, ma parla di interventi “connotati da una notevole difficoltà tecnica per la morfologia e l’antropizzazione dei luoghi”.

Frana in via Posalunga a Borgoratti

In questa fase è in corso la mitigazione del rischio franoso con “un sistema di protezione corticale della parte medio-alta del versante” che comprende “la posa di reti in aderenza ad alta resistenza e chiodature in barre metalliche“, in modo da cucire le bancate rocciose potenzialmente instabili. Ultimata questa fase, “si procederà a progettare e realizzare anche le opere necessarie alla mitigazione del rischio delle aree laterali” rispetto a quelle interessate dalla frana del 24 dicembre. Ed è grazie all’avanzamento di questi lavori, precisa il Demanio, che è stato autorizzato il rientro di altri due nuclei familiari. Ad oggi, di 40 unità immobiliari inizialmente interdette ne rimangono chiuse solo 6 (di cui 3 abitazioni e 3 locali commerciali).