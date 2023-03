Frana di Capolungo, nove anni dopo ancora 19 sfollati: lavori bloccati nel limbo burocratico

Genova. Quando un luogo paradisiaco può diventare un inferno. Burocratico. Il caso della messa in sicurezza della frana di Capolungo a Nervi torna in consiglio comunale con una mozione del Pd. L’opposizione ha intenzione di provare a forzare la mano sull’amministrazione per l’avvio della gara di affidamento dei lavori. Il testo, depositato qualche tempo e di fatto già superato dagli eventi, chiede che il sindaco e la giunta facciano in modo di affidare i cantieri entro febbraio 2023, come intimato da una sentenza del tribunale di Genova, o di farlo comunque al più presto utilizzando il progetto già validato dal Comune stesso nel 2021.

L’amministrazione, dal canto suo, è convinta che su quel versante di scogliera – sopra il quale sorgono quattro case ancora inagibili dal 19 gennaio del 2014 – la responsabilità sia del Demanio e sia questo il soggetto chiamato a impiegare la cifra milionaria necessaria per l’intervento. Il risultato è che, nonostante il pronunciamento dei giudici, nove anni dopo la frana ci sono ancora 19 persone sfollate, di cui 12 in conseguenza dell’episodio avvenuto nel 2014 e gli altri per eventi del 2019 e 2022.

La causa aperta è iniziata nel 2015, quando un anno dopo la frana il tribunale aveva ordinato a Comune e Regione di mettere in sicurezza il versante crollato e, insieme, le abitazioni. Anzi, il tribunale imponeva di eseguire i lavori in un preciso ordine: prima i fabbricati, poi la falesia e infine il mare. Nel 2016, poi, una nuova ordinanza aveva cambiato in parte il quadro, escludendo la Regione. Nel frattempo uno studio dell’Università di Genova, nel 2021, ha evidenziato un peggioramento delle condizioni di stabilità del versante anche se non mette un tombale sul futuro delle strutture.

In conseguenza di tale ordinanza, i privati interruppero le proprie autonome iniziative di messa in sicurezza, in attesa che vi provvedesse il Comune, come da ordine di giustizia; i fondi necessari vennero inseriti anche nel piano triennale dei lavori pubblici e il Comune decise di avvalersi della cessione a titolo gratuito da parte di alcuni proprietari dei progetti già realizzati e approvati, ponendo gli stessi progetti alla base della progettazione di propria competenza. Tuttavia, lo stesso Comune, ha deciso in seguito di non procedere all’esecuzione del progetto di messa in sicurezza dei fabbricati già ultimato e validato.

Sempre il Comune si è mosso, invece, sul fronte della messa in sicurezza della scogliera e il progetto è al vaglio della Regione per capire se sia o meno necessaria la via. Si tratta di un intervento da 1,5 milioni che verrà messo a gara non appena ci sarà il via libera. Più complesso, invece il progetto relativo alla falesia: il costo è stimato a circa 8 milioni di euro e presenta non poche criticità logistiche tra cui il restringimento della strada Aurelia.