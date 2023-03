Forno crematorio, opposizioni all’attacco: “Comune tira dritto senza aspettare la nuova legge regionale”

Genova. In attesa del pronunciamento del Tar della Liguria sul ricorso presentato dal Altair Funeral sull’esito della gara per la concessione del project financing relativo alla realizzazione e sfruttamento del nuovo impianto crematorio a Staglieno, si infiamma ancora una volta lo scontro politico. In Consiglio comunale, infatti, sono state presentate due interrogazioni a risposta immediata che hanno scatenato nuove polemiche tra maggioranza e opposizioni.

Sulle barricate la consigliera del Partito Democratico Cristiana Lodi e il consigliere del M5s Fabio Ceraudo. “Vista la sospesiva accolta dal Tar in via preliminare in attesa di entrare nel merito del ricorso – spiega Lodi – ho chiesto all’amministrazione civica se voleva approfittare di questi due mesi di stop per sospendere il progetto, viste le già iniziali contraddittorietà messe in evidenza anche dalla mancanza della normativa regionale di regolamentazione del settore rispetto a qualità dell’aria e pericolosità per impianti considerati industria insalubre di prima classe, sollecitando la convocazione di una commissione comunale con l’assessore Campora e l’assessore Piciocchi”.

“Nel frattempo, la Regione temporeggia in attesa che il Comune possa realizzare il suo impianto prima di fare una normativa che sicuramente non ne prevederebbe la realizzazione – sottolinea la consigliere dem – Il Comune di Genova ha confermato di andare avanti sul progetto del nuovo forno crematorio e di non approfittare di questo momento di interruzione per fare una valutazione maggiormente approfondita”

Sulla stessa lunghezza d’onda il M5s: “Grave che il sindaco Bucci voglia andare avanti, poi, in assenza di una legge regionale – commenta il capogruppo Ceraudo – ricordiamo che questi impianti sono tra i più inquinanti e pericolosi per la salute dei cittadini. È un pessimo segnale, inoltre, che si voglia approvare l’impianto in una zona densamente popolata, gravata da rischio idrogeologico e senza nessuna valutazione ambientale e sanitaria. Regione, con il Comune, preferisce dunque assecondare gli appetiti dei soliti privati anziché tutelare la salute pubblica”.

“I numeri sono da capogiro – continua Ceraudo – si parla infatti di una media di 20mila cremazioni l’anno! Un affare lucroso per le casse di cittadini, ma non per la salute dei cittadini. Fermatevi, se non altro perché il progetto non è stato condiviso con la delegazione cittadina, non si tratta di un progetto compatibile con il territorio e crediamo anzi che ci risiede nel quartiere abbia il diritto sacrosanto di opporsi all’imposizione di respirare veleni. Ad oggi, i forni crematori a Genova e in Liguria sono sufficienti a soddisfare la domanda interna: costruirne un altro significa aumentare il rischio di inquinamento ambientale. L’iter del progetto va sospeso perché si tratta di un impianto insalubre: prevalga l’interesse dei cittadini e il loro diritto alla salute“, conclude Ceraudo.

“Insomma, come al solito, i due governi di centro destra tra Comune e Regione si sostengono in politiche che portano in questo caso a un impianto inutile, non necessario alla città, fortemente impattante dal punto di vista della salute – chiude Cristina Lodi – Ancora una volta il benessere dei cittadini viene messo in secondo piano, ma soprattutto non c’è una capacità di approfondimento e di programmazione che dimostri la necessità della maggior parte delle opere che questa giunta prevede di fare. Opere impattanti sul territorio e sulla vita dei cittadini e spesso inutili“.