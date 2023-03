Forno crematorio a Staglieno, Altair fa ricorso al Tar: procedura sospesa

Genova. La procedura di affidamento dei lavori per la costruzione del nuovo forno crematorio a Staglieno è stata sospesa dal Tar a seguito del ricorso presentato dalla cordata arrivata ‘seconda’ durante la gara di assegnazione grazie al diritto di prelazione esercitato dalla Rti guidata dalla lombarda Crezza srl che nei mesi scorsi aveva presentato a Tursi il progetto di project financing.

Secondo quanto riferito a Genova24 dai legali della Altair Funeral di Bologna, che aveva presentato un’offerta giudicata vincente dalla commissione predisposta, poi superata dalla clausola di prelazione, ad essere eccepito, tra le altre cose, è stato la composizione del team di progettisti. Secondo quanto trapelato, infatti, per la tipologia di impianto a lavorare sul progetto dovrebbero essere esclusivamente ingegneri, mentre nella cordata risultata poi aggiudicataria ci sarebbero anche altre figure professionali.

Un motivo che secondo i giudici potrebbe aver fondatezza, motivo per cui è stata accolta la richiesta di sospensiva, in attesa della sentenza nel merito. Secondo quanto riferito la prossima udienza è stata fissata a maggio. Nel more del ricorso, la cordata guidata da Altair funeral avrebbe anche chiesto un risarcimento.

L’opera è fortemente avversata da diversi comitati di residenti che vivono poco distante dal cimitero di Staglieno, ma non solo: ad essere contestate sono soprattutto le dimensioni dell’impianto, considerato eccessivo per le esigenze genovesi, e che potrebbe fare arrivare da altre regioni salme da cremare, creando una vera e proprio “industria delle ceneri”, con paventate ricadute ambientali su tutto il territorio circostante.