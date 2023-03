Formazione: lunedì 13 marzo la consegna dei diplomi per gli studenti dell’ITS-ICT Accademia Digitale

Genova. Si svolgerà lunedì 13 marzo, alle ore 16.30 presso l’auditorium di Confindustria Genova, in via San Vincenzo 2 a Genova (3° piano), la cerimonia di consegna dei diplomi “ITS-ICT Accademia Digitale 2020-2021”.

La Fondazione ITS – ICT Accademia Digitale (Istituto Tecnologico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) di Genova si occupa di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro. ITS offre percorsi formativi gratuiti sulla base di piani biennali per incentivare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro e favorire la crescita dell’occupazione.

Saranno protagonisti dell’evento i 57 partecipanti ai corsi dell’ITS Academy ITS-ICT che hanno raggiunto il diploma negli anni 2020 (due aule, per un totale di 38 persone) e 2021 (un’aula, con 19 persone).

Molti tra i 57 diplomati lavorano con contratti stabili presso aziende del territorio locale e nazionale, nel ruolo di “sviluppatori software” oppure di tecnici per la gestione di sistemi hardware/software. Il numero complessivo di diplomati che parteciperanno all’evento testimonia il significativo contributo di ITS-ICT per diminuire il mismatch tra il bisogno di “tecnici qualificati nel settore ICT” che caratterizza tutte le imprese del settore ICT, e il numero effettivo di persone competenti disponibili sul mercato del lavoro. Circa l’80% dei diplomati ITS-ICT trova lavoro nel settore ICT entro 12 mesi dal termine del corso.

Accanto ai 57 diplomati verranno premiati sette tra i partecipanti ai corsi attuali, che riceveranno borse di studio di 1.000€ offerte dalla Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale al fine di favorire la frequenza ai corsi per chi abita lontano da Genova, nonché per incentivare la frequenza da allievi e allieve con condizioni socio-economiche particolari, oppure con particolare merito formativo.

All’evento parteciperanno l’onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito, e l’Assessore alla Formazione, Orientamento, Programmi comunitari di competenza di Regione Liguria, dott. Marco Scajola. Hanno assicurato la loro presenza numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico, della formazione e delle realtà produttive.

La Fondazione da ormai 12 anni fa parte dei sistema nazionale delle ITS Academy (128 Fondazioni in Italia, di cui 6 in Liguria) e raggruppa:

– aziende private o consorzi di impresa (Confindustria Genova, SIIT Sistemi intelligenti integrati tecnologie, D.I.H. Digital Innovation Hub, Camera di Commercio di Genova, UMANA SpA)

– università (Dipartimenti DITEN e DIBRIS dell’Università di Genova)

– scuole (IPPSIA “A.Odero” – sede legale della Fondazione ed ente di riferimento, IIS “I.Calvino”, IISS “Majorana-Giorgi”, IIS “C.Rosselli”, IIS “Einaudi-Casaregis-Galilei”)

– organismi formativi (Ass. CNOS-FAP Liguria Toscana, FO.C.U.S. Formazione e Capitale Umano per lo Sviluppo, C.I.F., Fondazione Fassicomo)

– enti locali (Città Metropolitana di Genova)

Ciascuna ITS ACADEMY è associata a una “filiera produttiva”. ITS-ICT appartiene alla filiera “ICT” e organizza e gestisce corsi per persone diplomate di scuola secondaria di secondo grado (liceo, tecnico, professionale). Per accedere ai corsi è necessario superare una selezione in ingresso. I singoli corsi hanno durata di due anni (1.800/2000 ore, di cui oltre 800 di stage presso aziende del settore ICT) con i l rilascio del Diploma di Tecnico Superiore legalmente riconosciuto a livello nazionale (5º livello europeo EQF).

Il diploma di tecnico superiore costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’art.5 comma7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e della successiva L.99/2022 che ha riformato il sistema ITS

Gli stage si svolgono presso le maggiori aziende del settore ICT della Liguria e in altre regioni italiane/europee

ITS-ICT opera principalmente per:

a) assicurare al sistema delle imprese, private e pubbliche, l’offerta di tecnici superiori;

b) stabilire un collegamento tra formazione e mondo del lavoro;

c) diffondere la cultura tecnica e scientifica e sostenere la formazione continua

Le FIGURE PROFESSIONALI proposte da ITS-ICT sono scelte in accordo con le imprese e con il mondo economico, con possibilità di modificare il profilo e i piani didattici di anno in anno. Attualmente ITS-ICT sta proponendo corsi per formare quattro figure professionali:

1) IoT Developer (sviluppatore di software per Internet of Things)

2) Cloud & Cyber Specialis (tecnico sistemista orientato alle tecnologie Cloud e alla problematiche Cyber)

3) Social & Digital Media Specialis, orientato alla comunicazione digitale

4) Big Data Specialist, orientato all’analisi dei dati e all’intelligenza artificiale

Per quanto riguarda la METODOLOGIA DIDATTICA, i corsi ITS sono caratterizzati dall’obbligo di avere almeno il 60% di docenti professionisti provenienti dal mondo del lavoro (aziende o liberi professionisti). Il restante 40% è affidato a docenti universitari, di scuola secondaria, della formazione professionale ed esperti del settore.

Le lezioni sono alternate ad attività pratiche finalizzate ad acquisire dimestichezza con le più richieste metodologie del settore ICT, e in particolare di Industria 4.0

La frequenza alle lezioni è obbligatoria: è richiesta la frequenza per almeno l’80% della durata prevista per l’intero percorso formativo

Durante il percorso formativo viene offerta, al termine di specifiche unità didattiche, la possibilità di accedere a prove per i l rilascio di certificazioni standard in ambito linguistico (inglese) e tecnologico

I corsi sono gratuiti e le attività didattiche si svolgono per lo più presso la sede operativa di via Imperiale 41 a Genova, con possibili variazioni in itinere (sempre nell’ambito del Comune di Genova: aziende, università,

formazione professionale, scuole).

All’inizio dei corsi ogni partecipante riceve un PC notebook in comodato d’uso gratuito, per l’intera durata del percorso formativo

Da circa due anni, la Fondazione eroga borse di studio per residenti nella regione, per reddito, per merito e per genere. Sono previsti contributi economici per i residenti fuori regione che si trasferiscono a Genova

Al termine del percorso formativo è previsto un servizio di job placement, affidato ad agenzie specializzate che seguono i partecipanti, per alcuni mesi, nella fase di inserimento nel mondo del lavoro.