Fontana di De Ferrari colorata, Rossoverdi: “Da Toti solo disinformazione per alimentare l’odio”

Genova. “La disinformazione del presidente Toti sulla colorazione della fontana di piazza De Ferrari è stato un atto molto grave che ha avuto come uniche finalità screditare le motivazioni della protesta di migliaia di giovani attivisti e alimentare un pericoloso odio via social per dei ragazzi, molti dei quali minorenni”.

Questa l’accusa della consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia e della consigliera comunale rossoverde Francesca Ghio dopo le parole governatore Toti sulla propria pagina Facebook a poche ore dalla fine della manifestazione contro il cambiamento climatico promossa a Genova da Fridays for Future e tenutasi questa mattina con un corteo lungo le vie del centro.

“Se Toti fosse sceso dal palazzo della Regione ad ascoltare i manifestanti avrebbe subito compreso che non è stata utilizzata vernice per colorare la fontana ma bensì della fluorescina sodica, una sostanza biodegradabile e innocua per l’ambiente – sottolineano Candia e Ghio -. Informarsi prima di lanciare delle accuse sarebbe opportuno per chi ricopre un ruolo nelle istituzioni e per giunta è anche un giornalista, come Toti”.

“Basta leggere i commenti di tante persone al post di Toti per capire quanto sia facile generare un clima d’odio, per giunta su delle accuse infondate – puntualizzano le due consigliere rossoverdi – Tutti noi siamo responsabili di quello che diciamo e scriviamo, chiediamo quindi a Toti se pensa di risolvere la questione del cambiamento climatico sollevata da tanti attivisti, liquidando i manifestanti come ‘facinorosi’ da dare in pasto alla gogna social con minacce di morte e accuse di ogni genere”.