Folla e commozione alle Vigne per l’ultimo saluto a Clizia Nicolella: “Grazie per la tua generosità incondizionata”

Genova. Una folla di amici si è riunita questo pomeriggio nella chiesa delle Vigne in centro storico per l’ultimo saluto a Clizia Nicolella, medico del Villa Scassi ed ex consigliera comunale, scomparsa dopo una lunga malattia che ha lasciato sgomenti quanti la conoscevano.

Almeno mille persone, tra cui molti giovani davanti al piazzale della chiesa dove il feretro è stato portato a piedi da un gruppo di scout che hanno intonato ‘When the saints go marchin’ in’.

Poi la lunga e toccante cerimonia. Nell’omelia il parroco ha voluto richiamare in molti passaggi la “generosità incondizionata di Clizia”, la sua “attenzione al prossimo senza un tornaconto, una caratteristica che si può riconoscere nei volti dei presenti” ha detto.

Dopo l’omelia si sono susseguiti moltissimi interventi a cominciare da quello del figlio Orlando che l’ha ricordata per aver insegnato “quanto peso potessero avere le persone e quanto importante fosse dare amore agli altri”.

Altre persone hanno sottolineato il suo impegno professionale, come medico, e il suo “impegno civico, la volontà di fare politica nonostante fosse un momento di disamore per la politica per tutti”, e c’e’ chi ha detto che lei oggi “avrebbe voluto che si ricordassero anche i morti sulla spiaggia di Cutro”.

La cerimonia si è chiusa con la musica che Clizia amava di più tra la commozione dei presenti: la Cura di Franco Battiato e Tua madre di Willie Peyote. E fuori dalla chiesa centinaia di palloncini sono stati fatti volare in cielo con attaccati altrettanti biglietti di saluto e ringraziamento per la persona che Clizia è stata.

Anche sui social da ieri c’è un flusso ininterrotto di persone che la ricordano con enorme affetto e commozione per la sua tenacia, la sua estrema coerenza oltre che per un sorriso che rimarrà nel cuore di chi l’ha incrociata almeno una volta sulla sua strada.