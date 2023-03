Flash mob contro le morti in strada: “strisce pedonali umane” tra via Magenta e via Bertani

Genova. Genova Ciclabile ha organizzato un doppio flash mob per manifestare contro le sempre più frequenti morti in strada. Appuntamento venerdì prossimo, 31 marzo, alle 18. Si parte da Principe e da Brignole per raggiungere l’incrocio tra via Magenta e via Bertani.

“Si può accettare di morire quando si attraversa la strada, quando pedaliamo nel nostro tragitto casa/lavoro, quando si esce in scooter e in macchina? – dicono gli organizzatori – Non partiamo per il fronte, ma andiamo a lavorare, a scuola, a casa, dagli amici, con la famiglia e… dobbiamo farlo in sicurezza. Le istituzioni devono e possono cambiare le cose”.

E proseguono: “Vogliamo una città per le persone, invece che per veicoli privati, vogliamo una città civile in cui non è possibile morire attraversando la strada! Per questo vi chiediamo, pedoni, ciclisti, e autisti di veicoli privati che hanno capito che una velocità di 30 km/h in contesto urbano è più che sufficiente per la mobilità di tutti, di partecipare alle nostre strisce pedonali umane!”.

“Ci posizioneremo nell’incrocio tra corso Magenta e via Bertani alle 19 per una mezz’ora facendo da angeli custodi per chi attraversa. Come arrivare? In bici: critical mass con partenza dalla stazione di Brignole e di Principe alle 1830 (ci raduniamo dalle 18) e saremo accompagnati in sicurezza da guide esperte. A piedi o con mezzi: dal centro comodissima la funicolare di Sant’Anna che arriva proprio nel luogo dell’incontro e da Principe e Brignole disponibile il bus 36″ concludono gli organizzatori.