Finti biglietti dell’Acquario per svuotare il conto: a decine ‘abboccano’ alla truffa on line

Genova. La comunicazione di una vincita di biglietti per entrare all’Acquario che per essere riscossa richiede l’inserimento di dati personali, tra cui il conto corrente, sul quale poi viene accreditato l’acquisto di costosi abbonamenti. Questa è la truffa on line che in questi giorni sta circolando su Facebook e che vede coinvolto, suo malgrado, Acquario di Genova, la cui pagina sarebbe stata clonata. E in molti hanno abboccato.

La truffa consiste nel convincere i partecipanti ad inserire i loro dati personali e quelli della carta di credito per il pagamento di spese di spedizione pari a due euro. In realtà, gli utenti venivano abbonati a un costoso servizio a pagamento in abbonamento mensile.

La società che gestisce l’Acquario di Genova, Costa Edutainment, ha dichiarato ovviamente di essere estranea all’accaduto e di aver fatto denuncia alla polizia postale immediatamente appena si è resa conto di quello che stava succedendo. Oltre a questo è partita la segnalazione ai tecnici di Meta che hanno preso in carico la situazione.

“Siamo stati nostro malgrado vittime anche noi di questa truffa che ha giocato sulla credibilità, l’affidabilità e l’affezione del pubblico all’Acquario di Genova – afferma Roberto Rivellino, Amministratore Delegato di Costa Edutainment -. Se da un lato, come azienda, abbiamo attivato subito i nostri legali per proteggere l’Acquario di Genova, dall’altro ci siamo subito preoccupati di accelerare l’iter per far cessare la truffa con l’obiettivo prioritario per noi di salvaguardare gli interessi dei nostri utenti e il legame di fiducia che negli anni abbiamo costruito con loro. Lo staff che si occupa della customer care e dell’assistenza ai visitatori e l’ufficio digital stanno lavorando costantemente per informare dell’accaduto, accogliere le tante segnalazioni che riceviamo e dare indicazioni su come procedere a livello individuale per rafforzare l’azione di denuncia. Ringraziamo la Polizia Postale per la professionalità e la rapidità di intervento”

Anche se già intervenuti, l’appello rimane valido: se siete contattati in questo modo l’unica cosa da fare è segnalare il tentativo alla polizia postale e segnalare il profilo fake alla community del social network.