Fincantieri, Apa (Uilm Liguria): “Crescono ricavi, benefici per cantieri liguri”

Genova. “Come Uilm Liguria abbiamo ancora una volta previsto in anticipo la bontà della strategia perseguita dal nuovo management, che ha fatto pulizia e rimesso ordine nei conti del Gruppo, per consolidarne le leadership e i traguardi nel solco del nuovo piano industriale che prevede il ritorno all’utile nell’arco del prossimo triennio”, dichiara Antonio Apa, coordinatore della Uilm Liguria in merito alla presentazione del bilancio 2022 di Fincantieri.

“Il 2022 è stato un anno di transizione che ha scontato anche molti effetti esterni, a partire dalla coda del Covid, passando per la crisi geopolitica legata al conflitto in Ucraina, ma il Gruppo ha saputo cavalcare la ripresa degli ordini cruise e ora sta puntando sulla digitalizzazione, la sostenibilità e l’apertura di nuovi mercati nell’eolico, nell’offshore e nell’underwater”, prosegue Apa.

“La forza di questo piano industriale è proprio il focus sulla disciplina finanziaria e sulla gestione dei rischi da una parte, e sull’efficientamento, la modernizzazione dei cantieri e lo sviluppo del prodotto green e innovativo, ovvero la nave del futuro”. Inoltre, una spinta forte verrà anche dal militare a seguito di un aumento della spesa dei paesi Nato e a crescere sarà soprattutto la domanda di fregate, corvette e sottomarini, dove il gruppo ha una posizione di forza per la sua capacità di integratore di piattaforma e dei programmi in esecuzione. In questo campo saranno decisive anche le relazioni istituzionali del sistema paese.

“Il quadro realistico sulla transizione finanziaria in chiaroscuro, se si considera il risultato di esercizio e l’indebitamento negativo – prosegue Apa – è propedeutico e necessario a creare le condizioni per una rivoluzione copernicana incentrata su uno slancio positivo e sulla crescita futura”.

“Nella fattispecie, la ripresa degli ordinativi cruise con un aumento della richiesta di navi equipaggiate con tecnologie all’avanguardia e alimentate da motori di nuova generazione è alla base della crescita degli ordini acquisiti per 5,3 miliardi di euro, in aumento del 59% rispetto al 2021. Anche i ricavi di 7 miliardi e mezzo si sono confermati in aumento dell’11,7% rispetto all’anno precedente”, conclude Apa