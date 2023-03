Figli di coppie gay, Senato boccia regolamento Ue. Pd Genova: “Giunta Bucci su queste posizioni già da anni”

Genova. Ieri pomeriggio la maggioranza di governo ha respinto la proposta di regolamento UE per un certificato unico di filiazione, negando il principio di civiltà per cui ogni bambino ha diritto a vedere riconosciuti i propri legami familiari a prescindere dal modo in cui è stato concepito e da dove è stato adottato. Un riconoscimento che avrebbe dovuto gettare le basi per la certificazione di filiazione europea che prevede anche il riconoscimento della genitorialità delle coppie omosessuali.

“Questa decisione schiera l’Italia, ancora una volta, agli ultimi posti in Europa per difesa dei diritti, insieme a Paesi come Polonia e Ungheria – commenta il Pd genovese – A Genova, la Giunta Bucci già da tempo è schierata su posizioni omofobe e reazionarie. Dal patrocinio negato al Pride al ricorso in tribunale contro una coppia di madri, in questa città sono anni che l’omofobia è di casa nelle istituzioni”.

“La scelta del Senato di non dare la possibilità ai figli di coppie dello stesso sesso di accedere ai diritti è la triste conferma di quanto retrograda e reazionaria sia questa destra targata Meloni-Salvini – dichiara il segretario dem genovese D’Angelo – In questi anni abbiamo imparato a conoscere quanto possa essere ingiusta e oscurantista guardando all’opera la versione bonsai targata Bucci-Piciocchi, quella dei ricorsi in tribunale per togliere a una bambina la possibilità di vedere riconosciuti i diritti di figlia, perché colpevole di avere due mamme. Una destra che, dietro il falso mito dell’efficienza, porta avanti politiche discriminatorie ed escludenti“.

“L’Italia e Genova meritano di meglio – conclude la nota stampa – Fare battaglie ideologiche superate dalla storia sulla pelle dei bambini è vergognoso. Il Partito Democratico di Genova si schiera a fianco della comunità LGBTQ+ e dei bambini a cui da anni in questo Paese vengono negati diritti e tutele”.