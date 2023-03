Festa per Pallacanestro Sestri: vittoria sulla Virtus Genova e primo posto matematico in C Silver

Genova. Primo posto matematico in Regular Season per la Pallacanestro Sestri di Coach Guida. Seagulls vincenti in trasferta in via Allende contro la Virtus Genova e certi della prima piazza in Serie C Silver a tre giornate dal termine, in vista della seconda fase.

Nel primo quarto le difese prevalgono sugli attacchi, con i Seagulls che si portano sull’8-13 pur con qualche difficoltà di adattamento alla difesa a zona dei virtussini. Nel secondo quarto gli attacchi di entrambe le squadre ingranano ma regna un sostanziale equilibrio. Mozzi è decisivo sotto canestro per la Virtus, mentre tra i sestresi è Pittaluga a trascinare i suoi con due triple chiave che permettono ai suoi di chiudere sul +4 all’intervallo lungo.

Nella ripresa Sestri ingrana ma Virtus risponde con i canestri di D’Annunzio e Vavassori. Ancora Seagulls con Pintus e Muzzì, abili a colpire i biancoverdi dalla distanza e in penetrazione. Una volta trovata la soluzione contro la difesa a zona avversaria e ripresa vigoria in difesa, Sestri inizia a prendere il largo trovando anche soluzioni in contropiede. Nell’ultimo quarto, terminato 15-25, arriva l’allungo decisivo. Tra i sestresi decisivi i buoni canestri di Khelifi e la regia contro la zona ad opera del doppio playmaker Gallo e Pintus. Due punti dunque alla Pallacanestro Sestri.

Questo il commento di Francesco Guida, coach della Pallacanestro Sestri: “Tecnicamente e tatticamente interpretiamo le partite nel modo giusto. Tra l’altro da diverse settimane non abbiamo a disposizione Cavallaro e Barnini, tra i migliori del campionato nel loro ruolo e giocatori dal punto di vista umano e tecnico molto importanti per noi, ci mancano e non vediamo l’ora di riaverli in campo. Siamo dove volevamo essere, primi alla fine della Stagione Regolare. È un risultato che premia il lavoro, i sacrifici ed i comportamenti corretti della società, dello staff, dei giocatori e di tutte le persone che contribuiscono alla vita del club. Non c’è nulla di scontato in 17 vittorie su 18 partite giocate, con la seconda in classifica a 10 punti di distanza. Forse all’esterno sono sembrate scontate, ma i nomi ed i ‘curricula’ non difendono, non fanno canestro e non formano una squadra. Piuttosto è conseguenza del lavoro fatto in palestra. Di tutte le volte che abbiamo fatto allenamento stanchi o reduci da giornate di studio o lavoro. Di quando alle 23:15, dopo due ore di allenamento, siamo ancora in palestra a tirare. Di quando tutti, responsabilmente, abbiamo fatto qualcosa in più e non in meno per il bene collettivo. Senza queste ed altre cose non saremmo dove siamo. Per il futuro non andiamo alla ricerca della perfezione, che può generare infelicità, piuttosto ci piace migliorarci ed essere ambiziosi perché vincere è più divertente. Qualora non ci riuscissimo, dopo aver dato il massimo e per merito degli avversari, non avremo rimpianti”.

D’accordo Davide Mariotti, presidente della Pallacanestro Sestri: “È bello vedere i ragazzi, anche se già sicuri della prima posizione, impegnarsi e divertirsi per dare il meglio di se stessi. Questo è merito sia di Francesco Guida sia degli stessi ragazzi. Sono fiducioso sul fatto che faremo sempre meglio. Invito tutti gli interessati a venire a vederci per toccare con mano come si sta concretizzando il nostro progetto tecnico e societario”.

TABELLINO

VIRTUS GENOVA vs PALLACANESTRO SESTRI 56-70 (8-13; 23-27; 41-45)

VIRTUS GENOVA: Vavassori 12, Mozzi 6, Denizel 3, D’Annunzio 16, Bianco 5, Falco 9, Camperi, Penna, Ansaldo 2, De Lucchi, Sanni 2, Pierini. Coach: Caorsi Dar. Ass: Caorsi Dav.

PALLACANESTRO SESTRI: Gallo 10, Muzzì 8, De Paoli 7, Fazio 5, Pintus 19, Pittaluga 8, Khelifi 9, Zerbino, Negrini, Grosso 4, Massabò, Capittini. Coach: Guida. Ass: Calvia.